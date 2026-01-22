Butiksmedarbetare
2026-01-22
Erikshjälpen är en barnrättsorganisation med en ideell second hand-verksamhet.
Vi arbetar i ett 100-tal projekt i 16 länder och vi driver ett 50-tal butiker inom Erikshjälpen Second Hand i Sverige, Norge och online.
Vi arbetar efter visionen "En förändrad värld där barns drömmar får liv".
Vårt uppdrag är att bekämpa fattigdom och utsatthet genom att förverkliga barns rättigheter världen över.
Erikshjälpen söker nu en butiksmedarbetare till vår fräscha butik i Kungsbacka! Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Vill du bidra till att förverkliga barns rättigheter är det här rollen för dig. Välkommen med din ansökan!BeskrivningSom butiksmedarbetare deltar du i arbetet så att fastlagda överskottsmål, sociala mål och miljömål uppnås.Din uppgift är att, tillsammans med dina kollegor skapa en ren, välfylld och säljande butik för våra kunder. Du arbetar i nära samarbete med anställda, frivilligarbetare och personer som utför arbetsprövning, praktik eller annan sysselsättning via myndighet.
ArbetsuppgifterExempel på arbetsuppgifter:
• Hantera varor inför försäljning, fylla på och exponera varor i butiken* Arbeta i beredningen med att sortera och prismärka heminredning.* Bort med galga kläder och in med* Arbeta i kassan och sköta försäljning * Du rapporterar till verksamhetschefen
KvalifikationerDu:
• Öppen, trevlig och har ett representativt sätt med hög servicekänsla* Självgående, ansvarstagande och kan arbeta självständigt så väl som tillsammans med andra * Flexibel i ditt arbetssätt och har förmåga att hantera olika personligheter* Strukturerad och tycker om att arbeta målinriktat * Du tycker om att möta människor då arbetet sker i nära samarbete med anställda, frivilligarbetare och personer som utför arbetsprövning, aktiviteter eller annan sysselsättning via myndighet * Är fysiskt stark då arbetet är fysiskt krävande och innebär ibland tunga lyft* God social förmåga och erfarenhet av kundmöten * Lätt för att följa rutiner och arbetssätt* Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.* Har ett intresse för bistånds- och secondhandarbete.* Delar Vår värdegrund som bygger på tre grundprinciper; FN:s barnkonvention, Eriks anda och en kristen människosyn.
Meriterande om du:* Har erfarenhet från detaljhandel eller second-handverksamhet.* Har ett intresse och kunskap om heminredning, både gammal och modern.
Vi erbjuder digSom medarbetare hos Erikshjälpen får du arbeta i en verksamhet där du, tillsammans med ett engagerat team och kollegor över hela världen, arbetar för att främja barns rättigheter i Sverige och i världen genom att generera medel till sociala och humanitära insatser. Genom att främja och utveckla återanvändning av begagnade varor är du med och bidrar till en hållbar utveckling och ett mer effektivt utnyttjande av jordens resurser. Du blir också del i en bred social gemenskap då Erikshjälpen Second Hands butiker ger meningsfull sysselsättning för anställda, volontärer och praktikanter.Vi är måna om att våra medarbetare har en god balans mellan arbete och fritid och erbjuder våra anställda friskvårdsbidrag om 2000 kronor om året. Som anställd omfattas du av kollektivavtalet Secondhandverksamhet inom idéburen organisation som är tecknat mellan Handelsanställdas förbund och FREMIA.Som anställd hos oss har du möjlighet att vara med och göra skillnad - för en framtid där barns drömmar får liv. Vi välkomnar sökande med olika erfarenheter och bakgrund och värderar mångfald i alla former.
