Butiksmedarbetare - Extrajobb
Hirely AB / Butikssäljarjobb / Umeå
2026-01-02
Vi söker nu en serviceinriktad och engagerad butiksmedarbetare för ett extrajobb hos vår kund i Umeå. Tjänsten passar dig som studerar eller har annan huvudsaklig sysselsättning och vill arbeta extra vid sidan av.Publiceringsdatum2026-01-02Om tjänsten
Som butiksmedarbetare arbetar du med kundservice och butikens dagliga drift. Du möter kunder, hjälper till i butiken och bidrar till en positiv köpupplevelse. Arbetet sker främst på kvällar och helger.Dina arbetsuppgifter
Ge service och hjälpa kunder i butiken
Kassaarbete
Påfyllning och exponering av varor
Säkerställa att butiken är ren och trivsam
Bidra till ett positivt arbetsklimat
Vi söker dig som
Har pågående studier eller annan huvudsaklig sysselsättning
Är serviceinriktad, ansvarstagande och positiv
Trivs i ett högt tempo och i mötet med människor
Är flexibel och kan arbeta kvällar och helger
Kan kommunicera på svenska
Meriterande
Erfarenhet av butik, service eller kassaarbete
Vi erbjuder
Ett flexibelt extrajobb som passar bra vid sidan av studier eller annat arbete
Trygga anställningsvillkor
Introduktion och stöd i rollen
Möjlighet till mer arbete vid behov
Anställningsvillkor
Ort: Umeå
Omfattning: Deltid / extrajobb
Arbetstid: Kvällar och helger
Start: Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
Detta är ett deltidsjobb.
https://meetastudent.com/
