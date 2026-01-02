Butiksmedarbetare - Extrajobb

Hirely AB / Butikssäljarjobb / Umeå
2026-01-02


Vi söker nu en serviceinriktad och engagerad butiksmedarbetare för ett extrajobb hos vår kund i Umeå. Tjänsten passar dig som studerar eller har annan huvudsaklig sysselsättning och vill arbeta extra vid sidan av.

Publiceringsdatum
2026-01-02

Om tjänsten
Som butiksmedarbetare arbetar du med kundservice och butikens dagliga drift. Du möter kunder, hjälper till i butiken och bidrar till en positiv köpupplevelse. Arbetet sker främst på kvällar och helger.

Dina arbetsuppgifter
Ge service och hjälpa kunder i butiken

Kassaarbete

Påfyllning och exponering av varor

Säkerställa att butiken är ren och trivsam

Bidra till ett positivt arbetsklimat

Vi söker dig som

Har pågående studier eller annan huvudsaklig sysselsättning

Är serviceinriktad, ansvarstagande och positiv

Trivs i ett högt tempo och i mötet med människor

Är flexibel och kan arbeta kvällar och helger

Kan kommunicera på svenska

Meriterande

Erfarenhet av butik, service eller kassaarbete

Vi erbjuder

Ett flexibelt extrajobb som passar bra vid sidan av studier eller annat arbete

Trygga anställningsvillkor

Introduktion och stöd i rollen

Möjlighet till mer arbete vid behov

Anställningsvillkor

Ort: Umeå

Omfattning: Deltid / extrajobb

Arbetstid: Kvällar och helger

Start: Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Hirely AB (org.nr 559522-3099), https://meetastudent.com/

Arbetsplats
Talentry

Jobbnummer
9668067

