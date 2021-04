Butiksmedarbetare - extra jobb och sommarjobb - Biltema Sweden AB - Säljarjobb i Värnamo

Prenumerera på nya jobb hos Biltema Sweden AB

Biltema Sweden AB / Säljarjobb / Värnamo2021-04-15Biltema erbjuder idag ett brett sortiment för hela familjen inom områdena Bil/MC, Båt, Fritid, Hem, Kontor/teknik, Bygg, Bilvård och Verktyg. Totalt marknadsför Biltema mer än 19 000 artiklar. Vår vision är att underlätta ekonomiskt för människor att ha bil, båt, bostad, verktyg samt fritidsartiklar av hög kvalitet och därigenom skapa en rikare fritid för alla. Biltema har idag totalt 148 varuhus i Sverige, Norge, Danmark och Finland varav 55 varuhus finns i Sverige. Biltema är ett starkt varumärke i en spännande expansion, som de närmsta åren kommer öppna ett 50-tal nya varuhus i Norden.2021-04-15Som Butiksmedarbetare på Biltema är du en viktig del av kundernas upplevelse i varuhuset. Tillsammans med dina kollegor säkerställer du att kunderna får bästa tänkbara service. Din arbetsdag består av flera olika moment och varierar mellan varuplock, kassaarbete och arbete i kundservice.Om DigKundens tid är värdefull och som medarbetare hos Biltema måste du kunna läsa av kundens behov. Vi söker därför dig som är en utpräglad servicemänniska och har kunden i fokus. Du gillar ett högt arbetstempo där du ständigt ställs inför nya utmaningar. Som person tycker du om att ta tag i saker, ser vad som behöver göras och vill ha ordning och reda runt omkring dig. Det kommer läggas stor vikt vid personlig lämplighet då du bland annat måste vara kommunikativ både på svenska och engelska.Det är meriterande om du har erfarenhet från detaljhandeln och då gärna inom kundservice, kassa och reklamationshantering. För att snabbt komma in i rollen ser vi gärna ett brinnande intresse för vårt sortiment och produktområden eller caféverksamhet.Givetvis delar du Biltemas värderingar Enkelhet, Sparsamhet, Handlingskraft, Ordning och Reda samt Flexibilitet.Tveka inte att söka redan idag då urval sker fortlöpande och anställning kan därför ske innan annonsens eventuella slutdatum. För dig som visar framfötterna finns goda möjligheter till extrajobb även under höst/vinter.Sista ansökningsdag : 2021.04.30Arbetsplats/placering : Biltema VärnamoAnställningsform : Tidsbegränsad anställningSysselsättningsgrad : Deltid ca 20h/veckan, extrajobb och sommarjobbLön: Enligt avtalArbetstider : Varierarande inklusive kvällar och helgerFrågor kring tjänsten : Varuhuschef Biltema Värnamo, Mikael Vagerstam, manager.varnamo@biltema.com Observera att vi inte tar emot ansökan via post eller mail. Välkommen och ladda upp ditt CV samt Personliga brev. Registrera din ansökan på Biltemas hemsida. Urval kommer att ske löpande och anställning kan därför ske innan annonsens eventuella slutdatum. Vänta därför inte för länge med att registrera din ansökan.Biltema har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.Varaktighet, arbetstidVarierande arbetstid VisstidEnligt avtalSista dag att ansöka är 2021-04-30Biltema Sweden AB5695436