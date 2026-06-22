Butiksmedarbetare - deltid, extra vid behov
AVN Mat AB / Butikssäljarjobb / Motala Visa alla butikssäljarjobb i Motala
2026-06-22
, Vadstena
, Mjölby
, Karlsborg
, Linköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AVN Mat AB i Motala
ICA Supermarket Charlottenborg
Brinner du för service, gillar mötet med människor och har ett intresse för mat? Trivs du i ett högt tempo där ingen dag är den andra lik? Då kan du vara den vi söker!
Vi på ICA Supermarket Charlottenborg söker nu nya kollegor som vill vara med och skapa butikens bästa kundupplevelse. Hos oss står kundmötet i centrum och vi arbetar tillsammans som ett lag för att ge våra kunder service i toppklass.Publiceringsdatum2026-06-22Om tjänsten
Som butiksmedarbetare kommer du att arbeta med varierande arbetsuppgifter i butik. Du möter kunder varje dag, arbetar med varuplock, exponering, kassaarbete och ser till att butiken är välfylld, inspirerande och välkomnande.
Hos oss är samarbete en självklarhet. Vi hjälps åt mellan avdelningarna och stöttar varandra för att skapa en trivsam arbetsplats och en butik som överträffar kundernas förväntningar.
Vi söker dig som
Älskar kundmöten och brinner för service.
Är matintresserad och tycker om att inspirera kunder med mat, måltider och produkter.
Är positiv, engagerad och ansvarstagande.
Trivs med att arbeta i team och bidrar till en god laganda.
Kan hålla fokus och leverera hög service även när tempot är högt.
Är flexibel och tycker om varierande arbetsuppgifter.
Tar egna initiativ och ser vad som behöver göras.
Vill bidra till en butik där både kunder och kollegor trivs.
Vi erbjuder
Ett fartfyllt och varierande arbete.
Härliga kollegor och stark teamkänsla.
Möjlighet att utvecklas inom dagligvaruhandeln.
En arbetsplats där kundservice, matglädje, engagemang och samarbete står i fokus.
Anställningsform
Deltid
Extra vid behov
Dag-, kväll- och helgarbete ingår
Erfarenhet från butik eller serviceyrken är meriterande, men vi lägger störst vikt vid din personlighet, ditt driv och ditt engagemang för service och mat.
Låter det som något för dig? Skicka din ansökan med CV och personligt brev redan idag. Urval sker löpande och tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
E-post: Adam.nilsson@supermarket.ica.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AVN Mat AB
(org.nr 559524-1844)
Charlottenborgs Centrum (visa karta
)
591 46 MOTALA Arbetsplats
ICA Supermarket Charlottenborg Kontakt
Adam Nilsson Adam.nilsson@supermarket.ica.se 0735358441 Jobbnummer
9973978