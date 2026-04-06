Butiksmedarbetare - Bageri & Café

Bontemps Bageri AB / Sundsvall
2026-04-06


Vi på Bontemps Bageri söker en ny kollega till vårt team!
Vi är ett hantverksbageri med fokus på kvalitet, service och en varm atmosfär. Nu söker vi dig som vill bli en viktig del av vår verksamhet.
Om rollen:
Som butiksmedarbetare hos oss kommer du att:
Ta hand om våra kunder med energi och engagemang
Servera kaffe och sälja våra produkter
Säkerställa att butiken är inbjudande och välfylld
Hålla butiken ren och hygienisk samt följa hygienrutiner
Förbereda kundbeställningar, smörgåsar och andra produkter
Arbeta tillsammans med teamet för att skapa en härlig upplevelse

Arbetet innebär varierande arbetstider, inklusive morgnar och helger (främst lördagar), vilket är en naturlig del av vår verksamhet.
Vi söker dig som:
Är pålitlig och ansvarsfull
Trivs med kundkontakt och har en positiv energi
Kan arbeta självständigt och i team
Vill vara en del av ett engagerat och professionellt team

Vi erbjuder:
En stabil tjänst på 30-32h/vecka
Ett engagerat team och en trevlig arbetsmiljö
Möjlighet att utvecklas tillsammans med oss

Sundsvall
Start: Juni
Skicka din ansökan till : jobs@bontempsbageri.com
och berätta lite om dig själv, din erfarenhet och varför du vill jobba hos oss.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01
E-post: jobs@bontempsbageri.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Bontemps Bageri AB (org.nr 559443-0968)
Köpmangatan 7 (visa karta)
852 31  SUNDSVALL

Arbetsplats
Bontemps Bageri

