Butiksmedarbetare - automatiskt sparad

Vi söker nya kollegor till Gällivares fräschaste livsmedelsbutik - ICA Nära Dundret.
Vi söker dig som vill bli en del av ett positivt, härligt och engagerat gäng! Hos oss får du ett varierat, roligt och fartfyllt arbete och får vara en del av vår lilla ICA-familj. Publiceringsdatum2026-02-04Om företaget
På ICA Nära Dundret sätter vi kunderna och kollegorna i första hand, vi bryr oss och tar hand om dem vi har omkring oss. ICA Nära Dundret är den lilla butiken med det stora hjärtat. Vi värnar om det enkla, fräscha och lokala - till ett bra pris! Hemma hos oss är dörren alltid öppen. Om tjänsten
Som butiksmedarbetare på ICA Nära Dundret är ingen dag den andra lik.
Här får du ett varierat arbete som bl.a innefattar:
Kassaarbete
Varuplock och frontning
Varumottagning
Arbetsuppgifterna kommer vara väldigt varierande och det är viktigt att du är flexibel och snabbt kan ställa om när nya situationer uppstår. Alltid med ett kundfokus!
Tillsammans med mig och mina kollegor skapar vi en varm mötesplats vid foten av Dundret.
Om dig
Vi söker dig som har högt till tak, nära till skratt och är en nyfiken, problemlösare som ser nya möjligheter. Du trivs att vara aktiv i butiksarbetet och brinner för kundservice. Du är en lagspelare som tillsammans med dina kollegor alltid strävar efter att bli bättre.
Meriterande
Erfarenhet av arbete i butik
God vana av kundservice
God vana av att arbeta i team.
Ansök redan idag, Dock senast 15/2-26. Intervjuer sker löpnade och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Anställningsform
Deltid, med provanställning på 6 månaderTillträde
Omgående.
Kontaktuppgifter
Erika Wohlin Zerpe
Mail: Erika.zerpe@nara.ica.se
Telnr: 0705266822
Lön: Enligt avtal, ök Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Närbutiken Dundret AB
(org.nr 559402-0744) Arbetsplats
ICA Nära Dundret Kontakt
Erika Wohlin Zerpe Erika.zerpe@nara.ica.se Jobbnummer
