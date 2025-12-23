Butikskontrollant till Securitas Eskilstuna
2025-12-23
Företagsbeskrivning
Securitas har en viktig roll i samhället och förvaltar ett av Sveriges viktigaste uppdrag - att skydda och hjälpa människor att känna sig trygga. Nu har du chansen att bli en del av Sveriges största säkerhetsföretag. Oavsett om du vill jobba mycket eller lite, dag eller natt så behöver vi bli fler.
Som landets största arbetsgivare i vår bransch kan vi erbjuda dig utvecklingsmöjligheter och variation som få andra företag kan. Vi strävar efter ett enhetligt ledarskap med balans mellan förväntningar och förutsättningar.
Securitas Sverige krigsplacerar sin personal. Detta innebär i korthet att du som anställd kommer, i händelse av krig, ha kvar din anställning och arbetsledas av Securitas.
Du tar hand om människors säkerhet - Securitas tar hand om dig.
Om rollen
Är du på jakt efter ett jobb där du får chans att göra skillnad i människors vardag? Vi på Securitas letar just nu efter dig som vill bli en del av oss och arbeta med att öka säkerheten bland våra butikskunder. Om du letar efter en tjänst med stor variation där du får arbeta med mycket frihet under ansvar - läs mer om rollen som butikskontrollant hos oss här nedan!
Som butikskontrollant kommer du arbeta med att förhindra och förebygga snatteri, stöld och svinn i butiksmiljö. Rollen är en varierad roll där den ena dagen inte är den andra lik, då du kommer att besöka flera olika butiker under ditt arbetspass. Vid eventuellt brott ingriper du, för att sedan tillkalla polis till platsen.
Du kommer till exempel att:
Genomföra kontroller hos våra butikskunder
Samarbeta tillsammans med polis vid eventuella brott
Arbeta förebyggande genom att kontrollera butikernas säkerhetsarbete
Tjänsten passar dig som är beslutsam och inte räds att arbeta i utsatta miljöer. Ofta är rollen som butikskontrollant flexibel vilket gör att du kan, om behov finns, kombinera arbetet som butikskontrollant med andra arbetsuppgifter inom Securitas. Hos oss får du möjlighet att arbeta med att skapa ett tryggare samhälle.
Vi är trygghet. Vi är Securitas.
Kravspecifikation
Du är utbildad butikskontrollant (ska framgå i ditt CV när du gjorde utbildningen)
Godkända betyg i svenska och engelska från första året i gymnasiet
B-körkort
Meriterande om du
har arbetat med liknande arbetsuppgifter tidigare
Som person tror vi att du är serviceinriktad, lugn och organiserad och kan hantera periodvis högt arbetstempo. Du är intresserad av teknik och har lätt för att förstå instruktioner. Vi ser att du som söker är en självständig person och litar på din egen förmåga, snabbt förstår problem och löser dessa på ett kreativt sätt. Du har ett systematiskt och noggrant tillvägagångssätt med ett öga för detaljer. Stor vikt kommer att läggas vid din personliga lämplighet för tjänsten.
Att ta ansvar kommer naturligt för dig - du är helt enkelt en ärlig, hjälpsam och vaksam person som får människor omkring dig att känna sig trygga.
Ytterligare information
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringsverktyg. Har du frågor kring rollen är du välkommen att höra av dig till kontaktperson: fredric.eklund@securitas.se
Tjänsten är en heltidsanställning med tillträde enligt överenskommelse. Vi tillämpar 6mån provanställning.
Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag
Vi arbetar med urvalstester
Vi kommunicerar i första hand via mail
Sista ansökningsdag är 31/1-2026
För anställning inom Securitas Sverige AB krävs det att du har godkända betyg från första året i gymnasiet i svenska och engelska samt blir godkänd av Länsstyrelsen för anställning i auktoriserat bevakningsföretag enligt Lag (1974:191) om bevakningsföretag (den ansökan görs av Securitas). Beroende på befattning kan även säkerhetsprövning enligt Säkerhetsskyddslag (2018:585) bli aktuell. För att utreda och bedöma om du uppfyller kraven för att bli godkänd enligt respektive författning sker en bakgrundskontroll. Bedömningen avser laglydnad, lämplighet, pålitlighet, lojalitet samt eventuella sårbarheter. Uppgifter som inhämtas kan ex. komma från dig själv, öppna källor eller myndigheter. Vi tillämpar en helhetsbedömning vid prövning av lämplighet för respektive befattning.
Vi har gjort medieval för samtliga rekryteringar så vi undanber oss därför samtal från annonssäljare eller säljare av rekryteringstjänster.
Lön och anställningsförhållanden baseras på kollektivavtal mellan arbetsgivarorganisationen Säkerhetsföretagen och Svenska Transportarbetareförbundet.
Mer info om Securitas som arbetsgivare och vår rekryteringsprocess hittar du på securitas.se
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Securitas AB
(org.nr 556302-7241), http://www.securitas.se
633 62 ESKILSTUNA
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9663262