Butikskonsulent Kiruna
RG Marknadspartner AB / Inköpar- och marknadsjobb / Kiruna Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Kiruna
2026-06-22
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos RG Marknadspartner AB i Kiruna
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eller i hela Sverige
Vi på RG Marknadspartner växer och söker personal i Kiruna med omnejd!
Vi söker dig som är social, serviceinriktad, noggrann, ansvarsfull och som trivs med att jobba i butik med daglig kontakt med kunder och personal.
Uppdragen utförs främst under enstaka vardagar, där du själv har frihet att lägga upp dina dagar. Perfekt jobb för dig som studerar och vill ha ett extrajobb vid sidan om studierna eller komplettera ditt nuvarande jobb med ytterligare jobb. Det finns stor chans till fasta timmar.
Du får gärna ha erfarenhet av dagligvaruhandeln sedan tidigare, men det är inget krav.
Som butikskonsulent ser du till att lösvikts- och naturgodiset är välfyllt och ser säljande ut i butik. Du kommer att arbeta med påfyllnad, rengöring och orderläggning.
Lön enligt handelsavtal.
RG Marknadspartner AB arbetar med säljfrämjande tjänster såsom merchandising, varudemonstrationer och säljtjänster inom dagligvaruhandeln och fackhandeln.
Vi har varit verksamma sedan 1994 och har hela Sverige som arbetsfält.
Mer om oss går att läsa på www.rgmp.se
Låter det intressant?
Maila in din ansökan och märk mejlet "Butikskonsulent Kiruna" till lars.wahlgren@rgmp.se
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas allt eftersom, skicka därför din ansökan redan nu. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22
E-post: lars.wahlgren@rgmp.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare RG Marknadspartner AB
(org.nr 556622-0769), http://www.rgmp.se Arbetsplats
RG Marknadspartner Jobbnummer
9972663