Butikskonsulent i Höör med omnejd
RG Marknadspartner AB / Inköpar- och marknadsjobb / Höör Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Höör
2026-03-11
RG Marknadspartner AB erbjuder bl a säljtjänster inom främst dagligvaruhandeln och fackhandeln. Huvudkontoret finns i Gävle och vi är verksamma sedan 1994. Företaget är rikstäckande med lokalkontor runt om i landet.
Är du som person social, serviceinriktad, noggrann, ansvarsfull och trivs med kund- och personalkontakt ute i butik?
Då söker vi dig som kan tänka dig att vara tillgänglig för timmar vid behov såsom vid sjukdomar, kampanjer eller inhopp under påsken och semesterledigheter. I förlängningen med ett mindre antal timmar tillsvidare.Tillgång till bil/körkort ger utrymme för fler uppdrag!
Vi söker dig som redan har erfarenhet av dagligvaruhandeln eller likvärdigt som anses meriterande. Ett glatt leende uppskattas!
Uppdragen består primärt av besök i butik för att ta hand om och fylla på lösgodis- eller naturgodisavdelningen, men kan också bli andra uppdrag såsom ombyggnationer, andra uppdragsgivares plockuppdrag, inventeringar mm. Även demouppdrag finns det möjlighet till om man vill!
Maila din ansökan med CV och personligt brev märkt med "Butikskonsulent Höör" till annette.claren@rgmp.se
.
Läs mer om oss på vår hemsida www.rgmp.se.
Lön enligt Handels avtal.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas omgående och innan ansökningstidens slut, så välkommen skicka in din ansökan redan nu. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: annette.claren@rgmp.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Butikskonsulent Höör". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Rg Marknadspartner AB
(org.nr 556622-0769) Kontakt
Distriktsansvarig koordinator
Annette Clarén Jönsson annette.claren@rgmp.se 0709632026 Jobbnummer
9792019