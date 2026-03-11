Butikskonsulent i Båstad med omnejd
RG Marknadspartner AB / Inköpar- och marknadsjobb / Båstad
2026-03-11
RG Marknadspartner AB erbjuder säljtjänster inom främst dagligvaruhandeln och fackhandeln. Huvudkontoret finns i Gävle och vi har varit verksamma sedan 1994. Företaget är rikstäckande med lokalkontor på utvalda orter från Umeå i norr till Ystad i söder
Vi söker nu dig som är social, serviceinriktad, noggrann, ansvarsfull och som trivs med kund- och personalkontakt ute i butik. Erfarenhet av dagligvaruhandeln är meriterande, men inget krav. Ett glatt leende uppskattas!
Vi söker dig som kan vara tillgänglig vid behov för inhopp, men finns även möjlighet för längre semestervikariat och på sikt fasta timmar. Arbetsuppgifterna består främst av att ta hand om och fylla på lösgodis alternativt naturgodis i butiker. Passar kanske dig som är redan idag arbetar och vill ha fler timmar eller är t ex student, pensionär? Körkort och bil ett plus. Lön enligt Handels avtal.
Maila din ansökan märkt med "Butikskonsulent Båstad" till annette.claren@rgmp.se
Läs mer om oss på vår hemsida www.rgmp.se
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas omgående och innan ansökningstidens slut, skicka därför in din ansökan redan nu
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
E-post: annette.claren@rgmp.se
Distriktschef
annette.claren@rgmp.se
