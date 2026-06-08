Butikskonsulent Falun/Borlänge sommarjobb
RG Marknadspartner AB / Inköpar- och marknadsjobb / Falun Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Falun
2026-06-08
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Butikskonsulenter sökes - Falun/Borlänge
Vi på RG Marknadspartner söker nya medarbetare.
Vi söker personal som vill jobba i sommar på fasta timmar men även ta sig an extra timmar.
Som butikskonsulent ser du till så att lösvikts- och naturgodiset är välfyllt och ser säljande ut i butik.
Du kommer att arbeta med påfyllnad, rengöring och orderläggning.
Godiset/naturgodiset levereras direkt ut till butikerna.
Vi söker dig som har god social kompetens och är duktig på att kommunicera, då du dagligen kommer att ha kontakt och dialog med våra kunder. Du är noggrann och ansvarsfull som person, har en god känsla för service och trivs med att jobba självständigt.
Du får gärna ha erfarenhet av dagligvaruhandeln sedan tidigare, men det är inget krav.
körkort (B) och tillgång till bil är ett krav.
Lön enligt Handels kollektivavtal.
Mer om oss går att läsa på www.rgmp.se
Låter det intressant? Mejla in din ansökan märkt med "Butikskonsulent Falun/Borlänge" till elina.rutanen@rgmp.se
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas allt eftersom, skicka därför din ansökan redan nu! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08
E-post: elina.rutanen@rgmp.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare RG Marknadspartner AB
(org.nr 556622-0769), http://www.rgmp.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9952186