Butikskock - Dagligvaruhandeln
Rl Future Management AB / Kockjobb / Stockholm Visa alla kockjobb i Stockholm
2026-02-26
Vi arbetar med flertalet trevliga butiker i Stockholmsområdet och söker därmed kockar till olika butiker i området.
Det här får du göra
Tillagning av lunch, du ansvarar med övriga kollegor för butikens varmmatsbuffé samt för den kylda färdigmaten. Du kommer att vara med i arbetet med att utveckla, och ta fram vårt sortiment, recepturer och kalkyler. Du ansvarar även för matsäkerheten - och du kan regelverket gällande egenkontrollprogrammets rutiner och dokumentation.
Du är delaktig i inköpen och med och ansvarar för avdelningens ekonomi. Du har fokus på att avdelningen når satta mål gällande marginaler och försäljning. Du arbetar tätt och proaktivt tillsammans med de andra produktionsenheterna i butiken för att skapa synergier. Du inspirerar och delar gärna med dig av dina kunskaper till våra gäster i butiken vid de tillfällen då du bemannar butikens demodisk. Teamandan, matglädjen och energin ska smitta av sig på våra kunder. En av dina viktigaste uppgifter förutom detta kommer att bli att minska butikens totala svinn.
Det här förväntar vi oss
Att du är matintresserad, tycker om att jobba med kunder och försäljning är en förutsättning för rollen. Vi vill att du är utbildad kock med tidigare erfarenhet från kök, vi ser det som väldigt positivt om du har ett stort intresse och passion för att laga mat. Som kreatör med stort lönsamhetstänk skapar du varierade menyer som attraherar kunderna. Att noga planera, strukturera och organisera ditt dagliga arbete på kort och lång sikt är självklart för dig. Du har koll på trender och vad kunden vill ha, och du vågar utveckla, prova och förnya sortiment och menyer.
Som person är du ansvarsfull, handlingskraftig, har en positiv inställning och är engagerad i arbetet för att skapa en inspirerande butik. Du ska kunna lösa problem när de uppstår och även ha förmågan att fånga upp och genomföra förbättringsförslag. Du trivs bra i team och tvekar inte att hjälpa till där det behövs.
För att söka tjänsten går du in på Future Managements hemsida www.futuremanagement.se.
Vi hanterar inga ansökningar via post eller e-post. Har du några frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Alexander Lindgren på Future Management, 0727-407 998.
Välkommen med din ansökan!
