Butikskassör - Small World Financial Services Sweden AB - Kassapersonalsjobb i Stockholm

Small World Financial Services Sweden AB / Kassapersonalsjobb / Stockholm2021-01-15Small World Financial Services Sweden AB är ett väletablerad bolag inom penningsöverföringstjänster som finns i övriga europeiska länder och har startat introduktionen i Sverige år 2014. Huvudkontoret finns i Stockholm , Kungsgatan 50-2 tr. Vi har två egna butiker ( Hallunda och Vällingby ) och ett nätverk med ombud i hela landet. Small World är också etablerad i andra nordiska länder : Norge, Danmark och Finland med online service och ombudsnätverk.Arbetsplatsen för Kassapersonalen blir Hallunda och Vällingby Centrum. Arbetsuppgifterna består i att på ett trevligt sätt ta emot och hjälp våra kunder. I tjänsten ingår även en del inkommande samtal från befintliga kunder.Har du en bra känsla för service och tycker om att jobba med folk så hör av dig !Vi söker dig som brinner för att ge service i högsta klass, i utbyte ger vi dig ett spännande och givande arbete.Vi söker dig som har :En bra känsla för service och tycker om att jobba med folk.God förmåga att ta egna initiativ.En förmåga att arbeta bra både i grupp och enskiltDatavana och goda kunskaper i world och excelTalar svenska och har goda kunskaper i engelska, både tal och skrift, andra språk är meriterandeDet är inget krav att du ska ha jobbat med kundtjänst tidigare, men det är meriterande att ha någon typ av erfarenhet från arbete via telefon eller service. Det är även meriterande att ha någon typ av säljbakgrund.Det viktigaste är dock att du är glad, trevlig och brinner för att ge bra service.Intresserad ? Skicka gärna ditt CV till info.se@smallworldfs.com . Ange: Vill jobba på SW som referens.2021-01-15Sista dag att ansöka är 2021-02-14Small World Financial Services Sweden ABKungsgatan 50 - 2 tr11135 Stockholm5526456