Butikshchef som är redo att äga din egen butik? - DoGr8 AB - Chefsjobb i Upplands Väsby

Prenumerera på nya jobb hos DoGr8 AB

DoGr8 AB / Chefsjobb / Upplands Väsby2021-04-12Vår kund SPECSAVERS söker efter dig som har erfarenhet som butikschef, eller som är redo att ta klivet att bli det. Rollen innebär att du startar eget och blir delägare i en befintlig butik och detta är ett unikt tillfälle som presenteras. Nedan kan du läsa om hur kunden beskriver rollen. Urvalet sker via www.befranchie.com. Går du i tankarna att starta eget? Är du en engagerad butikschef, eller har en annan ledande befattning inom retail, och är redo för nästa steg i din karriär vill vi gärna prata mer med dig! Du lägger ner själ och hjärta i din butik och ser till att kunderna alltid tar väl omhand. Genom att skapa engagemang, utveckla personal och driva teamet framåt ser du resultat. Med dig som ansvarig ges kunderna en service som överträffar deras förväntningar. Vi erbjuder unik internutbildning på olika nivåer så att du och ditt team håller er uppdaterade och fortsätter att utvecklas.Starta eget med Specsavers!Du blir delägare i din butikEn välkänd kedja ger trygghet och stark köpkraftEtt specialiserat medarbetarteam stöttar dig med bland annat marknadsföring, bokföring, rekrytering, utbildning, produkter och IT-supportDu får en garanterad månadslön och vinst delas ut årligen utifrån din ägarandel som vanligtvis är 50 %En introduktionsperiod rustar dig inför starten och möjligheter till vidareutbildning och utveckling ges löpandeVårt ledarskapsprogram ger dig möjlighet att utveckla dina talanger och lyfta fram Specsavers framtida partnersVad du kommer att göra?Tillsammans med en erfaren optikerpartner, är du ansvarig för butikens drift och resultat. Medan optikerpartnern huvudsakligen fokuserar på den kliniska delen, sköter du allting som sker utanför synundersökningsrummen. Du är butikens ansikte utåt och ansvarar för butiksteamet. Det innebär att du:ser till att kunderna får rätt hjälp och information så att de är nöjda och återvänder till butikensäkerställer att butiken är prydlig, att bågarna är putsade och skyltningen inbjudandehåller ett öga på försäljningssiffrorna varje dag och bygger en säljkulturcoachar och uppmuntrar ditt butiksteam att alltid göra sitt bästa, att delta i utbildningar och fortsätta utvecklasi egenskap av lokal entreprenör ser du till att butiken är välkänd i närområdet - för kunder, andra butiker, lokaltidningen, idrottsklubbar, föreningar med meradelar med dig av best practice och deltar regelbundet i partnermöten för att utbyta idéer och hålla dig uppdaterad om Specsavers resultat, strategi och nya initiativär en ambassadör för Specsavers mål att göra bättre ögonhälsa tillgänglig för alla och driva optikbranschen framåt.Vem du är?En engagerad butikschef eller ledare inom retail med några års dokumenterat, framgångsrikt ledarskap från andra butiker/företagIngen erfarenhet av att tidigare ha ägt en butik krävs men är meriterandeSträvar efter att erbjuda bästa möjliga kundupplevelse i samarbete med ett team av experterKunskap i att coacha och motivera ett butiksteam så att ni tillsammans strävar mot samma målTrivs med att arbeta i ett högt tempoÄr van att driva butik med hög volym och utifrån ett butikskonceptEntusiastisk över möjligheten att driva en egen butik som en del av Specsavers, vars mål är att förändra och utveckla landets optikbransch.Det här är ett Great Place to Work!Specsavers är en arbetsgivare som verkar för lika rättigheter och möjligheter för alla. Vi är alla olika, precis som de kunder vi hjälper varje dag. Vi behandlar människor rättvist och skapar en miljö där vi både respekterar och värdesätter skillnader och där vi uppskattar alla våra anställdas roll i att göra Specsavers till en ännu bättre arbetsplats.2021-04-12Sista dag att ansöka är 2021-05-12DoGr8 AB5686470