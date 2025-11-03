Butiksförsäljare

Gofleet AB / Butikssäljarjobb / Kungälv
2025-11-03


Är du serviceinriktad, social och tycker om att arbeta med människor? Nu har du chansen att bli en del av vårt team!
Dina arbetsuppgifter:
Hjälpa och bemöta kunder på ett trevligt sätt

Sälja produkter inom godis, tobak och närliggande varor

Hålla butiken ren, organiserad och inbjudande

Hantera kassa och enklare lagerarbete

Vi söker dig som:
Har positiv attityd och gillar kundkontakt

Är ansvarsfull, punktlig och pålitlig

Kan arbeta flexibelt, även kvällar och helger

Erfarenhet inom butik är meriterande, men inte ett krav

Vi erbjuder:
Trevlig arbetsmiljö och härliga kollegor

Rimliga arbetstider och möjlighet till utveckling

Personalrabatt och bra villkor

Låter detta som du? Skicka din ansökan till oss idag!
gofleetab@gmail.com

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-03
E-post: gofleetab@gmail.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Gofleet AB (org.nr 559517-3609)
Älvebscken 1 (visa karta)
442 48  KUNGÄLV

Jobbnummer
9586891

