Butiksförsäljare
2025-11-03
Är du serviceinriktad, social och tycker om att arbeta med människor? Nu har du chansen att bli en del av vårt team!
Dina arbetsuppgifter:
Hjälpa och bemöta kunder på ett trevligt sätt
Sälja produkter inom godis, tobak och närliggande varor
Hålla butiken ren, organiserad och inbjudande
Hantera kassa och enklare lagerarbete
Vi söker dig som:
Har positiv attityd och gillar kundkontakt
Är ansvarsfull, punktlig och pålitlig
Kan arbeta flexibelt, även kvällar och helger
Erfarenhet inom butik är meriterande, men inte ett krav
Vi erbjuder:
Trevlig arbetsmiljö och härliga kollegor
Rimliga arbetstider och möjlighet till utveckling
Personalrabatt och bra villkor
Låter detta som dig? Skicka din ansökan till oss idag!
gofleetab@gmail.com
Sista dag att ansöka är 2025-12-03
E-post: gofleetab@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Gofleet AB
(org.nr 559517-3609)
Älvebscken 1 (visa karta
)
442 48 KUNGÄLV Jobbnummer
9586891