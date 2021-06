Butiksextra hos Lindex i Linköping, Norrköping, Mjölby och Motal - Retail Staffing Sverige AB - Säljarjobb i Linköping

Retail Staffing Sverige AB / Säljarjobb / Linköping2021-06-27Retail Staffing - "We love retail"Sedan starten 2014 har vi snabbt vuxit tack vare vårt smarta och moderna bemanningslösning och duktiga medarbetare. Vi skapar mer tid till aktiv försäljning och kundfokus.Vi samarbetar med rikstäckande butikskedjor inom detaljhandeln när det gäller att rekrytera och bemanna butikssäljare till butik och finns idag med pooler i Stockholm, Göteborg, Skåne samt Linköping/Norrköping området, mfl.Vi erbjuder våra kunder att enkelt bemanna sin butiker med egen person i första hand och i andra hand hyra in våra duktiga butikssäljare som kan arbeta när behovet är som störst.Vi erbjuder våra kandidater att arbeta hos oss i världens bästa bransch som uthyrd via vår staffingpool eller som anställd direkt hos kund.Retail Staffing Sverige AB är medlem i bemanningsföretagen Almega och följer alla gällande kollektivavtal.Vi har ett samarbete med Lindex där vi hjälper till att bemanna deras butiker med extrapersonal i Motala, Mjölby, Linköping och Norrköping.Vi söker därför dig som som brinner för retail och har tidigare erfarenhet från arbete i butik. Tjänsten är ett extrajobb som löper på hela året. Tjänsterna skall tillsättas omgående och tillsvidare.FÖR ATT BLI AKTUELL FÖR EN TJÄNST HOS OSS ÄR DET ETT KRAV ATT MAN HAR EN ANNAN HUVUDSAKLIG SYSSELSÄTTNING, du kan vara DELTIDSANSTÄLLD, STUDENT eller EGENFÖRETAGARE (se nedan) då jobbet hos oss räknas som ett extrajobb.Som medarbetare hos Retail Staffing är du vår viktigaste ambassadör och vårt ansikte utåt. Du känner dig stolt över din roll, gillar människor och överträffar alltid kundens förväntningar.Du är anställd på Retail Staffing och arbetar som säljare både i kassan och på golvet i våra kunders butiker. Då tjänsten är en behovsanställning har du inga fasta arbetstider. Du arbetar när behovet dyker upp och ambulerar mellan Lindex olika butiker.2021-06-27Du utför butikens ordinarie arbetsuppgifter, vilket innebär både sälj, kundbemötande, kassa och plockDu ger alltid mycket god service i den butik du jobbar iDu är engagerad och jobbar aktivt mot butikens målDu är social, utåtriktad och vill bidra till härlig stämningVi söker dig som:Är driven och har ett stort intresse för försäjningHar arbetat med personlig försäljning i butik tidigareHar avslutat gymnasiet samt är minst 18 årOm du är student behöver omfattningen vara minst 50%Om du är egenföretagare måste du ha F-skattesedelOm du har deltidsjobb, så måste det vara en fast tjänst med kontrakt på minst 50% (ej tim-, extra- eller behovsanställning)Meriterande om du har körkort och tillgång till bilSom person:Har god kassavana och gillar att arbeta med försäljningHar erfarenhet av service och brinner för mötet med kundenKan arbeta minst 2 vardagar i veckan samt helgKan arbeta oregelbundna tider och hoppa in med kort varselHar god fysik och gillar att "hugga i"Gillar att lära dig nya sakerÄr stresstålig, flexibel och gillar högt tempoÄr utåtriktad och tycker det är kul med nya arbetsplatser och nya kollegorVi erbjuder:Ett roligt och utvecklande uppdrag hos vår kund Lindex (där du först blir upplärd)Flexibla arbetstider, du arbetar när du är tillgänglig utöver din andra sysselsättningMöjlighet till anställning hos kundVi på Retail Staffing:Ser våra medarbetare som det viktigaste vi har. Vi är stolta över att de vill jobba hos just oss och vill att de ska känna sig stolta över att representera Retail Staffing. Du får inte bara branscherfarenhet utan även ett brett kontaktnät och möjligheter att utvecklas i din roll som butikssäljare.Vi på Retail Staffing har många års erfarenhet av retail och vill gärna dela med oss av den kunskapen till våra medarbetare. Att jobba på Retail Staffing ska ge dig mer än bara ett extrajobb.Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.OBS! VI TAR ENDAST EMOT ANSÖKNINGAR VIA VÅR HEMSIDA. ANSÖKNINGAR SKICKADE VIA MAIL ELLER POST REGISTERAS INTE!Välkommen med din ansökan! Vänta inte med att ansöka då vi intervjuar och anställer löpande!Retail Staffing - "We love retail"Varaktighet, arbetstidVarierande Behov / timFastSista dag att ansöka är 2021-06-30Retail Staffing Sverige AB5831970