Butiksextra hos Cervera, Hemtex, Specsavers, Lindex mfl. - Retail Staffing Sverige AB - Säljarjobb i Stockholm

Retail Staffing Sverige AB / Säljarjobb / Stockholm2021-06-30Vi samarbetar med flera butikskedjor inom rekrytering och bemanning av butikssäljare och har idag pooler på olika orter i Sverige.Vi erbjuder våra kandidater att arbeta i världens bästa bransch som uthyrd via vår butikspool.Retail Staffing Sverige AB är medlem i kompetensföretagen Almega och följer alla gällande kollektivavtal.Retail Staffing - "We love retail"Nu söker vi fler Polare som vill arbeta som butikssäljare i någon av våra butiksspooler. Som Polare är du anställd av oss på Retail Staffing och arbetar på uppdrag för någon av våra kunders butikskedjor. Du blir öronmärkt för en butikskedja och ambulerar mellan kedjans olika butiker vid behov. Du bokar dig själv snabbt och enkelt via vår app på de arbetspass som passar dig och ditt schema. Vi arbetar med Hemtex, Lindex, Cervera, Plantagen, Specsavers, Big Baby och The Body Shop i Stockholmsområdet.OBS! Du måste ha en annan huvudsaklig sysselsättning i form av studier eller fast jobb på minst 50% eller ha egen aktivt företag för att vi ska kunna anställa dig!Som säljare är du delaktig i butikens alla ordinarie arbetsuppgifter såsom försäljning i kassan och på golvet, kundservice, lager samt plock. Som säljare ger du alltid en god kundupplevelse och överträffar kundens förväntningar.Du är utåtriktad och arbetar aktivt med kundmöten. Du visar tillgänglighet och öppenhet samt finns till hands för olika kunders specifika behov. Du tar personligt ansvar och arbetar i team med dina kollegor i butiken för att nå era uppsatta mål.Erfarenhet/kvalifikationer:* Det är ett KRAV att du har en annan huvudsaklig sysselsättning i minst ett år framöver. Detta i form av studier på minst 50%, deltidsjobb på minst 50% (behovs- eller timanställning fungerar tyvärr inte), alternativt är egen företagare med en aktiv f-skatt* Du har avslutat gymnasiet samt är minst 18 år* Du har tidigare arbetat som butikssäljare med personlig försäljning inom detaljhandeln* Du kan arbeta minst 2 pass/vecka med FOKUS PÅ DAGTID PÅ VARDAGAR, inte endast helg eller kvällar.* Du kan arbeta oregelbundna tider och hoppa in med kort varsel* Du har goda språkkunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift* Det är meriterande om du har körkort och tillgång till bil2021-06-30* Du är en driven person som motiveras av försäljning och brinner för kundmötet* Du är utåtriktad och tycker det är utvecklande med nya arbetsplatser och nya kollegor* Du är en lagspelare som trivs bra i nära samarbete med dina kollegor* Du tar egnanitiativ- och är ansvarstagande* Du har god fysik och tycker om att "hugga i"* Du är flexibel och trivs med att arbeta i högt tempoVi erbjuder:* Roliga uppdrag hos våra kunder med möjlighet att arbeta i flera olika butiker inom samma butikskedja* Flexibla arbetstider, då vi arbetar med en app där du själv bokar in dig på de pass som passar dig och ditt schema* Du får branscherfarenhet, brett kontaktnät och möjligheter att utvecklas i din roll som butikssäljare* Ett nära och personligt samarbete med oss på Retail StaffingVi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.Vänta inte med din ansökan då vi intervjuar och anställer löpande.PGA GDPR KAN VI ENDAST TA EMOT ANSÖKNINGAR VIA DENNA ANNONS ELLER VÅR HEMSIDA RETAILSTAFFING.SE. Ansökningar skickade via mail registreras inte.OBS! DET ÄR ETT KRAV FÖR TJÄNSTEN ATT DU HAR EN ANNAN HUVUDSAKLIG SYSSELSÄTTNING PÅ MINST 50%. OM DU INTE HAR DET KAN VI TYVÄRR INTE ANSTÄLLA DIG. Beskriv din sysselsättning tydligt i din ansökan, tack!Retail Staffing - "We love retail"Varaktighet, arbetstidVarierande Behov / timFastSista dag att ansöka är 2021-07-03Retail Staffing Sverige AB5839818