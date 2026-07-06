Butiksdemonstratör Uppsala
RG Marknadspartner AB / Säljarjobb / Uppsala Visa alla säljarjobb i Uppsala
2026-07-06
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Vi söker dig som är social, serviceinriktad, noggrann, ansvarsfull och som trivs med att jobba i butik med daglig kontakt med kunder och personal. Vi söker personer i Uppsala med omnejd.
Du får gärna ha erfarenhet av dagligvaruhandeln sedan tidigare, men det är inget krav.
Tjänsten är vid behov, då våra demonstrationer kommer in löpande och vi bokar upp personal efter det.
Passar dig som har ett annat deltidsjobb, studerar eller har ett flexibelt liv.
Uppdragen utförs främst på veckodagar mellan 10-18 eller 11-19, men även lördagar kan förekomma.
Lön enligt handelsavtal.
Arbetsuppgifterna består i att tillaga/bjuda och sälja olika produkter i livsmedelsbutiker för att öka försäljningen av våra kunders sortiment.
RG Marknadspartner AB arbetar med säljfrämjande tjänster såsom merchandising, varudemonstrationer och säljtjänster inom dagligvaruhandeln och fackhandeln.
Vi har varit verksamma sedan 1994 och har hela Sverige som arbetsfält.
Mer om oss går att läsa på www.rgmp.se
Låter det intressant?
Maila in din ansökan till rasmus.gronberg@rgmp.se
och märk din ansökan med "Butiksdemonstratör Uppsala".
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas allt eftersom, skicka därför din ansökan redan nu. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05
E-post: rasmus.gronberg@rgmp.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare RG Marknadspartner AB
(org.nr 556622-0769), http://www.rgmp.se Arbetsplats
RG Marknadspartner Jobbnummer
9993724