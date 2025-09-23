Butiksdemonstratör Karlshamn/Ronneby/Karlskrona
Sweden In-Store Marketing AB / Säljarjobb / Karlshamn Visa alla säljarjobb i Karlshamn
2025-09-23
, Sölvesborg
, Olofström
, Bromölla
, Ronneby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sweden In-Store Marketing AB i Karlshamn
, Kristianstad
, Växjö
, Malmö
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Vem söker vi:
Har du passion för mat och gillar att prata med människor? Då kan detta uppdrag passa just dig.
Vi söker dig som har en social kompetens utöver det vanliga och som inte räds att ta kontakt och prata med människor. Du skall vara flexibel, ansvarstagande och utåtriktad.
Du kommer att representera välkända varumärken och vara deras ambassadör i butik. Arbetet innebär att bjuda på smakprover och det förekommer även enklare matlagning.
Tjänsten är på timmar.
Meriterande om du arbetar eller har arbetat med liknande uppdrag innan.
Bil och körkort är ett krav då arbetsplats och uppdrag kan vara varierande.
Svenska i tal och skrift är ett krav.
Kort om oss som företag:
In Store Marketing erbjuder ett heltäckande utbud av butikstjänster för dagligvaruhandeln/ detaljhandeln inom affärsområdena Merchandising-Demo-Innesälj-Fältsälj-Logistik. In Store Marketing är ett helägt dotterbolag till Consivo AB, i koncernen ingår också Sales Support Nordic Group AB samt systerbolag i de övriga nordiska länderna. Företaget startade 2014 i Linköping och drivs av personer med mycket lång branscherfarenhet inom dagligvaruhandeln. Vår övertygelse är att framgångsrika affärsrelationer bygger på fair play och långsiktighet ,lika mycket som på en förmåga att effektivt skapa resultat.
Vi erbjuder:
Hos oss får du lön enligt Handels kollektivavtal samt försäkringar.
Övrig Information:
Vid frågor, hör av dig till charlotte.hovbrandt@instoremarketing.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sweden In-Store Marketing AB
(org.nr 556271-1340), http://www.example.com Arbetsplats
InStoreMarketingAB Kontakt
Charlotte Hovbrandt charlotte.hovbrandt@instoremarketing.se Jobbnummer
9522660