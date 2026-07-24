Butiksdemonstratör Karlshamn
Sweden In-Store Marketing AB / Säljarjobb / Karlshamn Visa alla säljarjobb i Karlshamn
2026-07-24
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Älskar du mat, möten med människor och att skapa positiva kundupplevelser? Då kan du vara den vi söker!
Vi söker nu engagerade och utåtriktade butiksdemonstratörer till Lund med omnejd. Som demonstratör blir du ansiktet utåt för välkända varumärken och får möjlighet att inspirera kunder genom smakprover, produktdemonstrationer och personliga möten i butik.
I rollen som butiksdemonstratör kommer du att:
Representera välkända varumärken i dagligvaruhandeln
Bjuda kunder på smakprover och informera om produkterna
Genomföra enklare matlagning och förberedelser på plats
Skapa engagemang och positiva kundupplevelser i butik
Arbeta självständigt och ta ansvar för att demonstrationen genomförs enligt uppdragets instruktioner
Tjänsten är en timanställning, främst under vardagar.
Vi söker dig som är social, positiv och tycker om att möta människor. Du har lätt för att ta kontakt och skapa samtal. Du är ansvarsfull, flexibel och självgående.
Du behärskar svenska i tal och skrift.
Bil och körkort är ett krav då arbetsplats och uppdrag kan vara varierande.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av demonstrationer, butik, service, event eller försäljning.
Vi erbjuder:
Ett roligt och socialt arbete med varierande uppdrag
Möjligheten att representera välkända varumärken
Lön enligt Handels kollektivavtal
Försäkringar enligt kollektivavtal
Ett engagerat team och stöd från våra projektledare
Kort om oss som företag:
In Store Marketing erbjuder ett heltäckande utbud av butikstjänster för dagligvaruhandeln/ detaljhandeln inom affärsområdena Merchandising-Demo-Fältsälj-Logistik. In Store Marketing är ett helägt dotterbolag till Consivo AB, i koncernen ingår också Sales Support Nordic Group AB samt systerbolag i de övriga nordiska länderna. Företaget startade 2014 i Linköping och drivs av personer med mycket lång branscherfarenhet inom dagligvaruhandeln. Vår övertygelse är att framgångsrika affärsrelationer bygger på fair play och långsiktighet ,lika mycket som på en förmåga att effektivt skapa resultat.
Låter det intressant? Skicka in din ansökan redan idag – vi rekryterar löpande!
Vid frågor, hör av dig till charlotte.hovbrandt@instoremarketing.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8124327-2115331". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sweden In-Store Marketing AB
(org.nr 556271-1340), https://karriar.instoremarketing.se
374 51 ASARUM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
InStoreMarketingAB Jobbnummer
10011100