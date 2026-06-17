Butikschef Willys Eskilstuna Smeden
Willy:s AB / Chefsjobb / Eskilstuna Visa alla chefsjobb i Eskilstuna
2026-06-17
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Som butikschef på Willys är du ytterst ansvarig för butikens och butikslagets utveckling, och för att erbjuda våra kunder bra och hållbar mat till riktigt bra priser. På Willys arbetar du i ett av branschens mest framgångsrika koncept, på ett företag där det finns väldigt goda möjligheter att växa och utvecklas i din ledarroll.
Tjänsten avser: Tillsvidareanställning, heltid. Provanställning tillämpas
Tillträde: 2026-08-03 eller enligt överenskommelse
Arbetstider: Du kommer att variera mellan att arbeta tidig morgon, dagtid, kvällar och helger
Krav: Gymnasial utbildning, B-körkort, goda kunskaper i svenska (tal och skrift). Vi välkomnar sökande i alla åldrar. Du behöver ha tidigare erfarenhet från ledarroller, gärna inom detaljhandeln.
Här kommer lite mer om tjänsten:
Du driver ledningsgruppsarbetet i butik och ansvarar för en ledningsgrupp bestående av dina teamchefer, som i sin tur leder och utvecklar sina respektive team.
Det här är både ett strategiskt och ett operativt jobb. Lika självklart som du ansvarar för butikens försäljning, lönsamhet och affärsplan, är du också närvarande och deltar i det dagliga arbetet i butik.
Du leder, motiverar och utvecklar ditt team och bidrar till att medarbetarna utvecklas och presterar utifrån sin fulla potential.
Du är en förebild i arbetet med att möta våra kunder med kunskap, fingertoppskänsla och ett stort leende.
För oss är rätt inställning och vilja att utvecklas viktigare än erfarenhet och utbildning. Vi jobbar tillsammans som ett lag, då vi ser att ett riktigt bra samarbete ger det bästa resultatet – samtidigt som vi har kul på jobbet. Lite mer om oss kommer här:
Vi är en stor organisation och i ditt arbete som butikschef kommer du att ha ett professionellt och genomarbetat supportsystem i ryggen.
Vi arbetar med konceptstyrning och kedjedrift – det finns tydliga rutiner och strukturer på plats och du kommer inte behöva uppfinna hjulet. Det frigör tid för dig att fokusera på att utveckla butiken och medarbetarna.
Willys är ett av branschens mest framgångsrika företag och vi fortsätter att växa. Och eftersom vi växer, kan du också göra det. Som ett stort företag finns många möjligheter att utvecklas i din ledarroll hos oss, bland annat genom en rad olika utbildningar.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss här.
Du gillar mat, människor och försäljning lika mycket som vi! Willys växer och utvecklas hela tiden, och det gillar du också att göra. Du vill gärna lära dig nya saker, tycker om att utmanas och drivs av att ta ett större ansvar. Det är också toppen om:
Du drivs av att inspirera och engagera dina medarbetare, du är bra på att skapa ett positivt arbetsklimat och på att kontinuerligt utveckla ditt team.
Du trivs i resultatorienterade miljöer där tempot är högt, du har ett starkt eget driv, en god problemlösningsförmåga och ryggar inte för att fatta beslut när det krävs.
Du gillar människor, sätter kundens behov först och är bra på att få med dig folk – såväl kunder som medarbetare.
Du är bra på att kommunicera och kan genom feedback och coachning utveckla ditt team och din butik.
Du behöver ha tidigare erfarenhet från ledarroller och det är meriterande om du har arbetat som ställföreträdande butikschef, butikschef eller teamchef inom dagligvaruhandeln. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare WiLLY:S AB
(org.nr 556163-2232)
633 52 ESKILSTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Willys Eskilstuna Smeden Jobbnummer
9968337