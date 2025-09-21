Butikschef Volt Kalmar Modehuset - vikariat
2025-09-21
Spännande ledarskapsmöjlighet hos Volt! Bli en del av ett stort, nordiskt detaljhandelsföretag.
På Volt får du möjlighet att leda ditt eget team och driva en butik som representerar kvalitet och exklusiva varumärken. Vi strävar efter att erbjuda det bästa inom premiumvarumärken - både genom noggrant utvalda produkter och den upplevelse vi ger våra kunder. Din roll som butikschef blir avgörande för butikens framgång, med stöd från en stabil organisation.
Vi vet att teamwork är nyckeln till vår framgång - alla bidrar med sina styrkor och vi arbetar tillsammans mot gemensamma mål. Samtidigt lägger vi stor vikt vid utveckling och investerar i våra medarbetare. Vi vill att alla ska få möjlighet att växa och lyckas. Som en stor aktör kan vi erbjuda spännande karriärmöjligheter både inom butiksdrift och andra områden, även internationellt.
Men kanske viktigast av allt - vi har roligt på jobbet och bryr oss om varandra!
Vi söker dig som:
- Har erfarenhet av ledarskap och vet hur du skapar resultat genom teamwork
- Har produktintresse och kunskap om kvalitet, passform, styling och personlig anpassning
- Sätter kunden i fokus
- Är strukturerad, med en förkärlek för ordning och system
- Är proaktiv, självgående och trivs i högt tempo
- Använder Omni-kanaler för att skapa sömlösa kundupplevelser och öka försäljningen
Ansök idag och bli en del av vårt ledarteam! Vi ser fram emot att arbeta med dig!
Volt grundades 2006 med en vision om att bli det ledande multibrandkonceptet för män. Hos oss hittar du en noggrant utvald mix av skandinaviska favoriter och internationella toppmärken, presenterad i stilfulla miljöer av engagerade och serviceinriktade säljare.
Vi erbjuder ett universum där tidlösa plagg, kvalitet och design står i fokus - oavsett om du handlar till vardags eller för speciella tillfällen. Vårt mål är alltid att ge dig en inspirerande shoppingupplevelse, med hjälp av experter som brinner för mode.
Volt är en del av Varner, en av Nordens ledande modekoncerner, med profilerade kedjor som Dressmann, Carlings, Bik Bok, Junkyard, Levi's och Cubus. Idag har Volt över 90 butiker i Norge, Sverige och Finland, och vi arbetar kontinuerligt med att expandera och utveckla vårt koncept både i butik och online.
Välkommen till Volt - platsen för kvalitetsmode till dig! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
