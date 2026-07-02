Butikschef | Umeå
Kjell & Co Elektronik AB / Chefsjobb / Umeå Visa alla chefsjobb i Umeå
2026-07-02
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BUTIKSCHEF UMEÅ
OM ROLLEN
Som butikschef hos oss ansvarar du för den dagliga driften, teamet och butikens resultat. Du leder, coachar och utvecklar dina medarbetare och säkerställer stark försäljning och kundupplevelse.
Vi utvecklar våra butiker till Service Points, där kundmöten sker både fysiskt och digitalt – alltid med kundens behov i fokus.
Du ansvarar för bemanning, schemaläggning och rekrytering, och driver verksamheten framåt i nära samarbete med din regionchef.
DINA ARBETSUPPGIFTER
Leda, coacha och utveckla teamet i det dagliga arbetet
Driva försäljning och säkerställa att butiken når sina mål
Följa upp resultat och arbeta aktivt med nyckeltal
Skapa en säljdrivande och inspirerande butiksmiljö
Säkerställa hög kvalitet i kundmötet
Ansvara för bemanning, schemaläggning och rekrytering
VI TROR ATT DU ÄR
Du är en tydlig och närvarande ledare som trivs i en operativ roll nära teamet. Du motiveras av att skapa resultat tillsammans med andra och driver utveckling genom ett strukturerat och ansvarstagande ledarskap.
• Erfarenhet av försäljning, gärna inom retail • Ledarskapserfarenhet eller redo att ta nästa steg • Van att arbeta mot mål och följa upp resultat • Stark affärsförståelse och insikt i vad som driver försäljning • Erfarenhet av bemanning, schemaläggning och rekrytering • Kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift
VARFÖR KJELL & COMPANY
Hos oss får du möjlighet att driva din butik framåt tillsammans med ditt team. Du har ett nära samarbete med din regionchef och får stöd från huvudkontoret, samtidigt som du har stort eget ansvar i rollen.
Vi satsar på våra ledare och ger dig rätt förutsättningar att utvecklas – både i din roll och inom bolaget.
ÖVRIG INFORMATION
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid.
Startdatum: 1 augusti, 2026
Arbetstiderna varierar och inkluderar dag, kväll och helg.
Vi tillämpar kollektivavtal och erbjuder utöver det bonus samt ansvarstillägg kopplat till rollen, samt friskvårdsbidrag och goda möjligheter till utveckling.
Bakgrundskontroll genomförs inför eventuell anställning.
ANSÖK IDAG
Urval och intervjuer sker löpande – vi ser fram emot att höra från dig!
Kjell & Company 💙 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7955942-2081569". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kjell & Co Elektronik AB
(org.nr 556400-5378), https://career.kjell.com
Kungsgatan 59 (visa karta
)
903 26 UMEA Arbetsplats
Kjell & Company Jobbnummer
9988495