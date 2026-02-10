Butikschef till Växjö
2026-02-10
Granngården hjälper dig med allt som rör odling, djur och natur. Hos oss hittar du pålitliga produkter och tjänster, kloka råd och massor av inspiration - så att du ska få de bästa förutsättningarna för att kunna leva ett jordnära liv.
Granngården har stöttat drömmar sedan 1880, då vi öppnade vår första lilla gårdshandel på den småländska landsbygden. Idag, 140 år senare, har vi över 100 butiker runt om i landet och e-handel på granngården.se. Vårt huvudkontor är placerat i Malmö och vår distributionscentral finns i Jönköping. Granngården har cirka 950 anställda. Omsättningen 2023 var ca 2,6 Mdkr. Granngården ägs sedan 2016 av norska Felleskjøpet.
Nu söker vi efter en affärsdriven, engagerad och relationskapande butikschef med passion för vårt jordnära produktsortiment till vår butik i Växjö! Välkommen in med din ansökan om det känns som något för Dig!
Uppdraget inom Granngården:
Som butikschef på Granngården är dina främsta uppgifter att leda, planera, samordna och utveckla verksamheten i våra butiker. Detta gör du genom:
att arbeta i butiken i nära samarbete med medarbetare
att ha fullt personal- och resultatansvar för butiken
ha ansvar för att nå uppsatta resultatmål
ha ansvar för att butiken är attraktiv för våra kunder
att se till och ansvara för att våra kunder är nöjda
att arbeta med utveckling av dina medarbetare
Kvalifikationer:
För att lyckas i rollen som butikschef bör du ha:
arbetat i butik tidigare
3-4 års erfarenhet av ledande befattning
erfarenhet av att driva en affärsverksamhet
god kännedom av försäljning, ekonomi och marknadsföring
erfarenhet av att jobba mot mål och resultat
Dina viktigaste personliga egenskaper är att du är en god ledare och entreprenör. Du har förmåga att entusiasmera och utveckla dina medarbetare. Kreativitet, service- och målinriktning är andra viktiga egenskaper som vi värdesätter.
Utöver ovanstående personliga egenskaper lägger vi stor vikt vid att Du som anställd kan identifiera Dig med och agera efter vår kultur som är:
• Jordnära * Engagerade * Kunniga * Lagspelare
Granngården arbetar strategiskt för att bidra till en hållbar utveckling. Vi uppmuntrar nya idéer, synsätt och arbetar för en dynamisk organisation. Vi vet att en bredare mångfald skapar grunden för en bättre utveckling, både individuellt och som organisation och strävar efter att stärka vår mångfald i alla våra nyrekryteringar.
Vi erbjuder ett varierande arbete i en trivsam miljö där du får friheten att utveckla dina butiker, dig själv och din personal inom vårt koncept.
Omfattning: Heltid, vi tillämpar alltid 6 mån provanställning.
Start: 1 april eller enligt överenskommelse.
Information och ansökan: Har du frågor kring tjänsten kontaktar du Regionchef Loella Nehlin. Inga ansökningar skickas direkt till e-post utan sker genom länken nedan.
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Vi kommer att arbeta löpande med urvalsprocessen. Sista ansökningsdagen är den 03 03 2026
För mer information om Granngården och hur det är att jobba hos oss:https://granngarden.se/jobba-hos-oss Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-03
