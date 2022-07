Butikschef till vår butik i Linköping

Vill du ha ett spännande arbete inom en framgångsrik verksamhet som satsar stort på framtiden och på att förverkliga barns drömmar?Vi söker nu en:Butikschef till vår butik i Linköping2022-08-01Dina uppgifter kommer att i första hand vara att driva försäljning av skänkta varor i ett nära samarbete med butikens medarbetare. Du kommer även vara ansvarig för att skapa ett stort inflöde och hantera inkommande gåvor som sedan ska säljas vidare från butiken.Du fungerar som chef för arbetsledare, butiksmedarbetare, arbetsmarknadssamordnare, volontärer och personer som utför arbetsprövning, aktiviteter eller annan sysselsättning via olika myndigheter. Du kommer att ha ett viktigt resultat-, personal-, och arbetsmiljöansvar där du planerar, bearbetar och aktivt driver och utvecklar den egna butiken, medarbetarna, gåvomottagningen och bil. Du kommer att vara ansikte utåt och se till att butiken är attraktiv för våra kunder, gåvogivare och samarbetspartners.Du kommer att ansvara för ett ledningsteam och ingå i ett nätverk med andra butikschefer. Ditt arbete kommer att vara omväxlande och innehålla utmanade arbetsuppgifter där du har möjlighet att utvecklas som ledare. Din arbetsplats kommer vara en trevlig butik med socialt arbete där du arbeta nära med Erikshjälpens Framtidsverkstad och andra projekt.Vem söker viVi söker dig som har tidigare erfarenhet från butiksverksamhet och personalledning inom detalj- och/ eller fackhandel. Du har dokumenterad ledarskapserfarenhet och god ekonomisk kompetens, du är van att arbeta med budget och nyckeltal.Du har lätt för att delegera uppgifter och coacha dina medarbetare för att lyckas. Struktur och tydlighet är ditt förhållningsätt för att utveckla både individ och verksamhet, vi ser gärna att du arbetar på ett nytänkande sätt och har ett kommunikativt ledarskap. Vi lägger stor vikt på din sociala förmåga. Du drivs av att utveckla och leda människor utifrån deras egna förutsättningar och särskilda behov. Du arbetar med en hög motivation och har en positiv attityd, är driftig, skapar delaktighet och engagemang. Du har en förmåga att verka för helheten utifrån uppsatta mål för att utveckla och driva verksamheten framåt. Du har ett brinnande intresse för bistånds- och secondhandarbete. Du vill vara en del av Erikshjälpens kultur och värdegrund.Vi ser det meriterade om du har erfarenhet av och/eller kunskap om värdering av secondhandvaror.Vi erbjuder digSom anställd hos oss erbjuder vi dig att vara en del i en verksamhet som genererar medel till sociala och humanitära insatser via Erikshjälpens samt samarbetspartners biståndskanaler. Förutom ekonomiska förutsättningar, skapar Erikshjälpen Second Hand också miljömässiga förutsättningar för att förändra världen. Genom att främja och utveckla återanvändning av begagnade varor, får du vara med och bidra till en miljömässigt hållbar utveckling och ett mer effektivt utnyttjande av jordens resurser. Du blir också del i en bred social gemenskap, då Erikshjälpen Second Hands butiker ger meningsfull sysselsättning för anställda, volontärer, praktikanter och medarbetare som placeras från arbetsförmedling eller andra aktörer.Låter det spännande?Välkommen med din ansökan, innehållande CV och personligt brev, senast 22 augusti till: ansokan@erikshjalpen.se Märk ansökan med "Butikschef Linköping".Vi undanber oss vänligen all kontakt med annonsförsäljare och rekryteringsföretag.Ytterligare informationTjänsten är en tillsvidareanställning på 100 % och regleras med 6 månaders provanställning.Du kan läsa mer om Erikshjälpen och Erikshjälpen Second Hand här: www.erikshjalpen.se Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta regionchef Hanna Hägg, hanna.hagg@erikshjalpen.se Erikshjälpen är en barnrättsorganisation med en ideell second hand-verksamhet. Tillsammans har vi en gemensam vision; En förändrad värld där barns drömmar får liv. Lokalt och globalt arbetar vi för att stärka och hjälpa barn. Överskottet från second hand-verksamheten bidrar, tillsammans med generösa gåvor, till att möjliggöra våra insatser för att barn ska få gå i skolan, må bra och vara trygga. Arbetsträningen i våra second hand-butiker föder också framtidstro för barn med föräldrar som står utanför arbetsmarknaden och den cirkulära försäljningen ger klimathopp för kommande generationer. Erikshjälpen finns för barnen. Och världen de drömmer om.Sista dag att ansöka är 2022-08-22Fören Erikshjälpen Second HandbutikerBonnorpsgatan 958273 LINKÖPING6850596