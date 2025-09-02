Butikschef till Synsam Stenungsund 100% - Vikariat
Synsam Group Sweden AB / Chefsjobb / Stenungsund Visa alla chefsjobb i Stenungsund
2025-09-02
Som butikschef hos oss på Synsam blir du en nyckelspelare i ett av Nordens mest innovativa företag inom optik och livsstilsprodukter. Hos oss kommer du inte bara ansvara för en butik, du kommer vara med och bygga framtidens kundupplevelse på ett bolag som gör skillnad!
En dag som butikschef och stjärnledare på Synsam Den orangea ridån går upp när du kliver in genom dörrarna till butiken. Du kommer till en arbetsplats där kreativitet och kundfokus inte bara är ord - det är vårt DNA. Som butikschef hos oss får du inspirera och utmana ett dynamiskt team av butikssäljare och optiker som brinner för service, försäljning, kvalitet och innovation. Butiken blir er Synsam-scen där ni, utifrån Synsams riktlinjer, levererar kundservice i världsklass, driver igenom nytänkande projekt, lanserar produkter och tjänster, samt skapar nya standarder för kundbemötande och service.
Dessutom får du i rollen som butikschef förtroendet att:
Forma och utveckla en butikskultur som speglar våra värderingar - hos oss är kunden nr 1, vi tar ansvar och vi är innovativa.
Ta helhetsansvar för butikens framgångar, från rekrytering och upplärning av personal till resultat, kundupplevelse och lokal marknadsföring.
Tänka utanför boxen när det gäller att nå försäljningsmål och optimera resultat. Med både frihet och ansvar, söker vi en ledare som vågar prova nytt och lära av sina erfarenheter.
Vi tror på ett ledarskap som inspirerar och motiverar varje individ i teamet. Som butikschef på Synsam får du en central roll i att skapa en inkluderande arbetsmiljö där varje medarbetare känner sig sedd, hörd och värdefull. Du leder ditt team med engagemang och närvarande ledarskap och främjar ett arbetsklimat där samarbete, respekt och ömsesidig förståelse står i centrum.
Vem är du? För att lyckas i rollen som butikschef på Synsam tror vi att du är en engagerad, målinriktad och lösningsfokuserad person som brinner för ledarskap. Du har förmågan att lyfta och utveckla dina medarbetare, att skapa en miljö där varje teammedlem vill växa, samtidigt som du har ett skarpt affärssinne, tar ansvar för butikens resultat och är bekväm med att arbeta i digitala system.
Vidare ser vi gärna att du har:
Tidigare erfarenhet av ledarskap där du visat på goda resultat. Du behöver inte komma från vår bransch, vi kommer att förse dig med rätt verktyg för att du ska ha möjlighet att lära dig allt du behöver veta.
Alternativt så arbetar du redan inom optikbranschen eller retail som säljare med framgångsrika resultat och lockas av att driva din egen butik och utveckla dig som ledare.
Varför Synsam? På Synsam får du inte bara ett jobb, utan en möjlighet att göra karriär på en arbetsplats där kundfokus, innovation och ansvarstagande står i centrum. Vi har stora ambitioner och välkomnar dig till ett sammanhang där du kan växa och ta nya steg Utöver detta erbjuds du som butikschef bland annat: Kollektivavtal Kontinuerliga utbildningar via Synsam Academy Bonussystem utöver grundlön Friskvårdsbidrag Personalrabatter
Detta är ett vikariat på ett år med start i december 2025 till årsskiftet 2026/27.
Om rekryteringsprocessen Rekryteringen sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag - så vänta inte! I vår rekryteringsprocess ingår tester, intervjuer samt bakgrundskontroll.
Vi på Synsam söker engagerade och talangfulla personer i alla åldrar! Hos oss värdesätts mångfald och vi tror att olika perspektiv och erfarenheter berikar vårt arbete och bidrar till vår gemensamma framgång.
Ta chansen att bli vår nästa stjärnledare - vi ser fram emot att höra från dig! Ersättning
