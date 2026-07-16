Butikschef till Synsam Sickla - nyinvigning!
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2026-07-16
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Efter sommaren slår vi upp dörrarna till något alldeles extra. Vi nyinviger Synsam Sickla där vi dubblar ytan och söker nu en engagerad och inspirerande butikschef som vill leda teamet in i denna spännande nystart. Det här är inte bara en möjlighet att ta över en butik – det är chansen att vara med och sätta prägel på en nyinvigning, bygga en stark kultur och skapa en kundupplevelse i toppklass tillsammans med ett fantastiskt team! En unik möjlighet att leda vår nya, större butik
Som butikschef hos Synsam blir du en nyckelperson i ett av Nordens ledande och mest innovativa företag inom optik, ögonhälsa och livsstil. Du får möjligheten att leda en verksamhet som står inför en spännande utvecklingsresa där den nya butiken skapar ännu bättre förutsättningar för kundmöten, försäljning och teamutveckling. När vi öppnar upp vår nyrenoverade butik efter sommaren vill vi att kunderna ska mötas av energi, inspiration och service i världsklass – och där spelar du huvudrollen.
En dag som butikschef på Synsam
Hos oss är ingen dag den andra lik. Du leder och inspirerar ett engagerat team av butikssäljare och optiker som tillsammans arbetar för att ge varje kund en upplevelse utöver det vanliga.
Du ansvarar för att:
✨ Skapa en inspirerande butikskultur där kunden alltid står i fokus. ✨Leda, coacha och utveckla teamet mot gemensamma mål och framgångar. ✨ Driva butikens försäljning, resultat och lokala marknadsaktiviteter. ✨ Säkerställa att den nya, större butiken blir en destination där kunder vill komma tillbaka om och om igen. ✨ Vara med och utveckla nya idéer, arbetssätt och kundupplevelser i sann Synsam-anda.
Vi tror på ett ledarskap som inspirerar och motiverar varje individ i teamet. Som butikschef på Synsam får du en central roll i att skapa en inkluderande arbetsmiljö där varje medarbetare känner sig sedd, hörd och värdefull. Du leder ditt team med engagemang och närvarande ledarskap och främjar ett arbetsklimat där samarbete, respekt och ömsesidig förståelse står i centrum.
Vem är du? För att lyckas i rollen som butikschef på Synsam tror vi att du är en engagerad, målinriktad och lösningsfokuserad person som brinner för ledarskap. Du har förmågan att lyfta och utveckla dina medarbetare, att skapa en miljö där varje teammedlem vill växa, samtidigt som du har ett skarpt affärssinne, tar ansvar för butikens resultat och är bekväm med att arbeta i digitala system.
Vidare ser vi gärna att du har:
Tidigare erfarenhet av ledarskap där du visat på goda resultat. Du behöver inte komma från vår bransch, vi kommer att förse dig med rätt verktyg för att du ska ha möjlighet att lära dig allt du behöver veta.
Alternativt så arbetar du redan inom optikbranschen eller retail som säljare med framgångsrika resultat och lockas av att driva din egen butik och utveckla dig som ledare.
Varför Synsam? På Synsam får du inte bara ett jobb, utan en möjlighet att göra karriär på en arbetsplats där kundfokus, innovation och ansvarstagande står i centrum. Vi har stora ambitioner och välkomnar dig till ett sammanhang där du kan växa och ta nya steg 🚀
Utöver detta erbjuds du som butikschef bland annat: ✨ Kollektivavtal ✨ Kontinuerliga utbildningar via Synsam Academy ✨ Bonussystem utöver grundlön ✨ Generöst friskvårdsbidrag ✨ Personalrabatter
Om rekryteringsprocessen Rekryteringen sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag – så vänta inte! 🚀 I vår rekryteringsprocess ingår tester, intervjuer samt bakgrundskontroll av brott/ekonomi. Du kommer att få möjlighet att skicka med en kort videopresentation i ansökan, det är frivilligt men ett bra sätt att ta chansen att presentera sig.
Vi på Synsam söker engagerade och talangfulla personer i alla åldrar! Hos oss värdesätts mångfald och vi tror att olika perspektiv och erfarenheter berikar vårt arbete och bidrar till vår gemensamma framgång. Ta chansen att bli vår nästa stjärnledare - vi ser fram emot att höra från dig! 🤩 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7909018-2102867". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Synsam Group Sweden AB
(org.nr 556768-7248), https://jobb.synsam.se
Sickla Köpkvarter (visa karta
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131 34 NACKA Arbetsplats
Synsam Group Sverige Jobbnummer
10004242