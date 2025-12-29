Butikschef till Pasago - Nyetablering inom Guldhandel
2025-12-29
Vill du vara med och etablera ett helt nytt butikskoncept i Sverige? Pasago! Ett danskt, snabbväxande företag inom guldhandel och värdeföremål som under början av året öppnar sin första butik i Stockholm, Östermalm.
Pasago är Danmarks största pantbankskedja och har etablerat en stark position genom sin moderna, trygga och kundnära modell. Nu tar företaget nästa steg och etablerar sig i Sverige, med Stockholm som startpunkt och fler planerade butiker på väg.
Vi söker en trygg, drivande och affärsorienterad Butikschef som vill vara med från allra första steget och bygga upp verksamheten tillsammans med oss. Det här är en roll för dig som trivs i en miljö där det händer mycket, där du får stora möjligheter att påverka både arbetssätt och kundupplevelse och där du samtidigt får vara en central del av företagets etablering och framtida expansion i Sverige. Rollen ska tillsättas omgående eller enligt överenskommelse.
Om rollen
Som Butikschef blir du ansvarig för att skapa en trygg och professionell butiksmiljö där kunderna känner sig välkomna och sedda. Du arbetar initialt ensam i butiken och har ett brett ansvar, från vardagsdrift till värdering av guld och uppbyggnad av strukturer. Upplärning i guldvärdering ges av erfarna kollegor och tydliga processer finns på plats.
När verksamheten växer blir du ansvarig för att rekrytera och forma ditt eget team på butiken. Du får en viktig roll i att utveckla Pasagos närvaro på den svenska marknaden.
Dina ansvarsområden
* Bygga upp butikens rutiner, processer och arbetssätt från start.
* Möta kunder och genomföra tester, värderingar och inköp av guld.
* Säkerställa att alla rutiner följer gällande regelverk, inklusive AML/KYC.
* Skapa en trygg, tillgänglig och professionell kundupplevelse.
* Driva försäljning, följa upp nyckeltal och ta fullt ansvar för butikens resultat.
* Rekrytera och utveckla personal i takt med att butiken växer.
* Bidra till etablering av fler butiker i Sverige på sikt.
Vi söker dig som
* Har erfarenhet av butiksdrift och gärna ledarskap i butiksmiljö.
* Är van vid att arbeta i roller med stort förtroende och kundkontakt.
* Är strukturerad, noggrann och trygg i att följa rutiner och processer.
* Har god administrativ förmåga och grundläggande ekonomisk förståelse.
* Är självgående, initiativtagande och trivs med ett brett ansvar.
* Har hög integritet och ett professionellt bemötande.
* Erfarenhet från pantbank, guld/smycken eller premiumhandel är meriterande, men inget krav.
Vem är du som person?
Vi tror att du drivs av att skapa struktur, forma arbetssätt och utveckla en verksamhet som är i början av sin resa. Du utstrålar förtroende, uppskattar ordning och struktur samt trivs med att arbeta både operativt och strategiskt. Du brinner för att bygga upp något från grunden och för att leverera en kundupplevelse som sticker ut i branschen.
Om detta låter som nästa steg för dig är du varmt välkommen med din ansökan! Urval sker löpande och annonsen kan därför komma att stängas ner innan sista ansökningsdag.
I denna rekrytering samarbetar vi med Retail Recruitment med ansvarig rekryteringskonsult Malin Niklasson.
Nofipa är ett snabbt växande företag som hjälper privatpersoner frigöra värde ur sina tillgångar.
Sedan starten 2018 har vi lanserat flera framgångsrika koncept inom pant, guldhandel, vintagesmycken och direktköp av värdeföremål (bl.a. Pantsat.dk, NordiskGuld, AnothersLegacy och Strakssalg.dk).
Vi har idag över 3 900 unika kunder i Danmark, stark återkommande kundbas och en snabbt ökande omsättning. Företaget fortsätter expandera med nya enheter runt om i Danmark och investerar aktivt för att möjliggöra fortsatt tillväxt. Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Retail Recruitment Sverige AB
(org.nr 559067-8503), http://www.retailrecruitment.se Arbetsplats
Retail Recruitment - Rekrytering Chefer/specialister Inom Retail/e-Commerce/fmcg Kontakt
Retail Staffing Recruiter
Julia Stranne julia.stranne@retailstaffing.se 0706-067646
9664988