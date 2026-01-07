Butikschef till NK Eyewear & Optics
2026-01-07
I vår öppnar NK i Göteborg sin nya exklusiva optikdestination - NK Eyewear & Optics, en plats där stil och optik möts på högsta nivå, belägen i ett av varuhusets mest attraktiva lägen. Vi finns redan på NK i Stockholm och tar nu nästa steg med etableringen i Göteborg. Vi söker nu en Butikschef som har ett öga för kvalitet och som drivs av att skapa en exceptionell kundupplevelse med en förmåga att engagera teamet mot gemensamma mål!
Om rollen Som Butikschef på NK Eyewear & Optics har du en nyckelroll i att skapa och upprätthålla en butiksmiljö med högsta kvalitet, professionalism och service långt utöver det vanliga. Du leder ditt team med stor entusiasm och är en person som ser möjligheter i varje utmaning. Här kommer din naturliga känsla för exklusivitet, kvalité och detaljer vara till stor betydelse och du drivs av att skapa en enastående upplevelse för varje kund.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Skapa en miljö där kunder möts av personlig, högklassig service i en butik som andas stil och professionalism.
Leda, inspirera och utveckla ditt team så att varje medarbetare når sin fulla potential och trivs i en arbetsmiljö präglad av samarbete och hög ambition.
Driva försäljning och optimera butikens resultat genom strategisk planering, målsättning och uppföljning.
Identifiera möjligheter för att förbättra butiksdriften och implementera innovativa lösningar som stärker kundupplevelsen.
Säkerställa att butiken alltid lever upp till högsta standard, från produktsortiment till kundservice.
Vi söker dig med:
Dokumenterad erfarenhet av att leda ett team, gärna inom optik eller lyxsegmentet inom detaljhandeln.
Exceptionell känsla för service och en unik förmåga att skapa en kundupplevelse som inte bara möter utan överträffar de högsta förväntningarna, där varje detalj är omsorgsfullt utformad för att ge ett bestående intryck av kvalitet, omtanke och professionalism.
Ett affärsmässigt fokus samt erfarenhet av att nå försäljningsmål och maximera butikens resultat.
God förståelse för digitala verktyg och system, samt ett intresse för tekniska lösningar som förbättrar arbetet.
Driv att ständigt utveckla dig själv, ditt team och butikens verksamhet.
Är bekväm med att kommunicera på både svenska och engelska, då vi har många internationella kunder.
Här får du som värderar service, kvalitet och kreativitet en unik möjlighet att vara med från start och skapa något extraordinärt!
Vi erbjuder NK Eyewear & Optics erbjuder en inspirerande arbetsmiljö med exklusiva produkter där du får möjlighet till personlig utveckling inom både stil och optik. Som ledare och tillsammans med ditt team kommer du att spela en nyckelroll i att bygga upp atmosfären och kundupplevelsen från grunden - allt med fokus på förstklassig service och stilrådgivning i världsklass. Du kommer att få en gedigen introduktion (praktisk upplärning i butik i kombination med digitala kurser) och under anställningens gång kontinuerlig fortbildning. Vi erbjuder även förmåner som friskvårdsbidrag, bonussystem och personalrabatt.
Ansökan Låter detta som en roll för dig? Vill du vara med i starten av en personlig och exklusiv optikerbutik? Tveka inte - skicka din ansökan till oss och bli en del av vårt passionerade team i en värld där mode och funktion möts. Hos oss på NK Eyewear & Optics värdesätts mångfald och vi tror att olika perspektiv och erfarenheter berikar vårt arbete och bidrar till vår gemensamma framgång. I vår rekryteringsprocess ingår tester, intervjuer samt referenstagning och bakgrundskontroll (brott och ekonomi) för slutkandidat. Rekryteringen sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag - så vänta inte! Varmt välkommen med din ansökan! Om NK Eyewear NK Eyewear är ett noggrant kurerat koncept som kombinerar exklusivt utvalda varumärken, tidlös design och hög optisk kompetens. Med fokus på kvalitet, stil och personlig service erbjuder NK Eyewear en modern och inspirerande upplevelse där mode, funktion och hantverk möts.Synsam Group är ägare av NK Eyewear, som lanserades 2025 på NK i Stockholm. Etableringen markerade starten på ett nytt premiumkoncept inom glasögon och optik i en av Nordens mest välkända varuhusmiljöer. Under våren 2026 fortsätter expansionen när NK Eyewear öppnar även på NK i Göteborg. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Synsam Group Sweden AB
(org.nr 556768-7248) Arbetsplats
NK Eyewear & Optics Kontakt
jobb@synsam.com jobb@synsam.com Jobbnummer
9671887