Butikschef till Lyko Kalmar - Ny butik!
2025-12-23
New year. New city. New Lyko Store.
Medan andra skriver nyårslöften, skriver vi historia. För första gången någonsin öppnar Lyko butik i Kalmar och vi gör det MAXAT. Men - en ny butik utan rätt ledare är som ett nyår utan bubbel! Det går, men det känns fel. Därför söker vi nu butikschefen som vill starta året med att bygga något helt nytt, sätta tonen och skapa beauty magi från dag ett.
Det här är inte ett jobb du "börjar på" utan det här är något du bygger upp. Redo att göra Kalmar lite mera glowigt 2026?
Your Beauty Playground - en unik butiksupplevelsePå Lyko finns det inga vanliga butiker. Vi förändrar bilden av vad retail är och bör vara. Vårt mål är att skapa en kreativ, inspirerande och fantastisk butik där fantasin får ta plats! Vårt färgstarka, livliga och sprudlande koncept, tillsammans med vår ambition att retail ska vara mer än bara en plats där kunder köper produkter, har verkligen gjort avtryck.
Upplevelsen står alltid i centrum i våra butiker. Kärnan är att kunderna ska kunna testa, prova, dofta, klämma och känna på produkter i en inspirerande, lekfull och inkluderande miljö där alla känner sig välkomna. Butiken ska fungera som en eventarena, en mötesplats och en inspirationsbomb - både i kundernas dagliga produktval och genom events som stärker varumärket och skapar ännu starkare kundrelationer.
Rollen som butikschef på Lyko Vi är övertygade om att för att nå våra mål krävs det både att butiken presterar på topp och att våra fantastiska medarbetare trivs och utvecklas. Som butikschef på Lyko spelar du en avgörande roll i att få dessa delar att gå hand i hand.
Vi lägger stor vikt vid att du som ledare drivs av att ge varje individ möjlighet att ta ansvar och utvecklas. Utöver produkter kommer butiken även att erbjuda olika aktiveringar, såsom leverantörssamarbeten och inspirerande events. Du är självklart med och bidrar med idéer kring hur vi kan fortsätta att bygga kundrelationer utöver det vanliga.
Som butikschef kommer dina viktigaste ansvarsområden att vara att:
- Skapa WOW-upplevelser för alla kunder genom att alltid sätta kundupplevelsen i första rummet - både själv och tillsammans med ditt team
- Leda, coacha och utveckla ditt team till att bli sitt allra bästa jag
- Driva en lönsam verksamhet genom affärsmässighet och ansvar för att optimera butikens resurser, försäljning och resultat
- Säkerställa Lykos koncept genom att ha full koll på kampanjer samt se till att skyltning och merchandising är spot on
- Ansvara för rätt bemanning genom schemaläggning och rekrytering vid behov
Om tjänsten och din nya arbetsplats Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med inledande provanställning. Tillträde sker i mars eller enligt överenskommelse. Butiken planeras att öppna i slutet av april, och innan dess finns det mycket vi ska bygga tillsammans
Arbetstiderna är varierande och inkluderar både vardagar och helger. Du kommer att leda ett team om cirka 15 medarbetare samt ett antal extraanställda för flexibilitet och möjlighet att växa i takt med omsättningen. Vem vet var det slutar om framgången fortsätter i samma tempo?
Den nya Fab Store -butiken har en sälj yta på cirka 570 (!!) kvadratmeter och är belägen i köpcentrumet Kvarteret Giraffen, Kalmar. Du kommer att rapportera till Cecilia Andersson, Regional Manager.
Vem är du?Som den positiva och drivna butikschef du är, vet du exakt vilka ingredienser som krävs för att bygga den ultimata butiken och du förstår hur kundupplevelse och affärsresultat går hand i hand.
För att trivas i rollen tror vi att du är en engagerad energispridare som brinner för ledarskap och är skicklig på att inspirera, lyssna och WOW:a kunder. Inte minst är din viktigaste uppgift att få dina medarbetare att lyckas med samma sak. Hos oss tror vi att det mesta är möjligt - och om det inte är det, så löser vi det ändå
Du älskar allt som har med skönhet att göra och trivs som bäst när du får dela med dig av din kunskap. För att vara mer konkret ser vi gärna att du har:
- Ledarerfarenhet från detaljhandeln samt tidigare erfarenhet av butikdrift
- Ett genuint intresse för att coacha medarbetare och gläds åt att se andra utvecklas
- Ett strukturerat arbetssätt och förmåga att hantera flera arbetsuppgifter parallellt
- En tydlig och pedagogisk kommunikationsförmåga som gör det komplexa enkelt
- En prestigelös inställning och trivs med att arbeta både strategiskt och operativt - från projektledning av leverantörssamarbeten till arbete på butiksgolvet
- Erfarenhet av att arbeta mot uppsatta KPI:er och ser det som en självklarhet att följa upp dem regelbundet tillsammans med teamet
- Meriterande att ha lett en större personalgrupp
Därför kommer du trivas på LykoLyko är en energifylld och varm arbetsplats som har utsetts till en av Sveriges bästa arbetsgivare. Vill du läsa mer om hur det är att arbeta på Lyko? - besök våra karriärssidor!
På Lyko tror vi att vem du är och vad du har för förmågor är viktigare än din tidigare erfarenhet, så var inte rädd att söka även om du inte bockar av allt i vår önskelista! I linje med det har vi skrotat kravet på CV och personligt brev och använder oss i stället av urvalsfrågor när vi rekryterar. Vi hoppas att det ger dig en bättre möjlighet att visa vad du går för inom de områden som är viktiga för oss och vi vet att det även ger objektivare, schystare och mer rättvisa rekryteringar!
Om det här låter som rätt utmaning för dig, ansök redan idag eller allra senast 11 januari 2026. Det är semestertider hos oss förtillfället, vilket innebär att svarstiden kan vara lite längre än vanligt. Vi är tillbaka med full kraft i januari - tack för ditt tålamod så länge! Har du frågor om tjänsten maila till Cecilia Andersson, Regional Manager, på cecilia.andersson@lyko.com
Psst! Eftersom vi inte vill att några personuppgifter ska riskera att hamna på vift så tar vi inte emot ansökningar via mail utan ansöker gör du enkelt genom att klicka på "Ansök nu". Lycka till!
