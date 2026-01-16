Butikschef till Kungsängen Karlstad
2026-01-16
Du som söker till oss behöver förstås dela vår värdegrund. Du älskar att möta kunder och sätter kunden först i alla beslut, och drivs av att göra skillnad genom att hjälpa fler att må bra genom att sova gott. Du gillar utmaningar och ser lösningar i stället för problem och tar personligt ansvar. Du ser och agerar med de möjligheter som finns med viljan att förändra, utveckla och förbättra. Du gör allt för att skapa det bästa resultatet för våra kunder och företaget, för dina kollegor och för dig själv. Du som ser människors lika värde och möter alla med respekt. Du som vill vara en del av ett sammansvetsat team och arbeta mot vår dröm - en värld där alla sover gott.
Som butikschef söker vi dig som är kund- och säljorienterad med ett stort intresse för inredning och design samt en gedigen kunskap inom försäljning och kundbemötande. Dig som har en god ledarskapsförmåga och kan på ett engagerat sätt leda din personal mot gemensamma mål.
Som butikschef hos oss är dina främsta arbetsuppgifter att ansvara för butikens drift, arbeta med tydliga försäljningsmål och nyckeltal samt inspirera, följa upp och coacha din personal inom försäljning och kundbemötande. Du har ett övergripande personal- och schemaansvar där du optimera bemanningen efter företagets verksamhet. I din roll ingår att utbilda i och upprätthålla KungSängens säljprocess och bidra till att höja kunskapsnivån inom hälsa, sömn och KungSängens produkter.
Du möts varje dag av nya utmaningar i ett stimulerande jobb med frihet under ansvar. Med ett litet team får du chansen att skapa nära relationer och ett sammansvetsat arbete med fokus på kundkontakt och gemensam utveckling.
Vad vi erbjuder:
Enastående karriärmöjligheter:
Här får du chansen att avancera och utvecklas inom ett framgångsrikt företag.
Motiverande arbetsmiljö:
Du blir en del av ett dynamiskt team där vi stöttar och inspirerar varandra att nå nya höjder.
Attraktiv ersättning:
Vi belönar hårt arbete med en konkurrenskraftig lön och generösa bonusar baserade på prestation.
En stark värdegrund:
Vi tror på respekt, människors lika värde och att möta alla med förståelse och omtanke. Publiceringsdatum2026-01-16
Kundfokuserad och resultatinriktad:
Du sätter alltid kunden först och har en stark drivkraft att nå och överträffa försäljningsmål.
Passionerad säljare:
Du älskar utmaningar och ser varje kundmöte som en möjlighet att sluta en affär.
Proaktiv och självmotiverad:
Du tar initiativ och ansvar för att driva försäljningen framåt.
Teamorienterad:
Du trivs med att arbeta i team och delar vår värdegrund om respekt och människors lika värde.
Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Karlstad
Urval och intervjuer sker löpande, ansök därför gärna så snart som möjligt.
För frågor rörande tjänsten kontakta Regionchef Malin Mäkelä malin.makela@kungsangen.com
Välkommen med din ansökan Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare KungSängen Produktion AB
(org.nr 556553-8641), http://www.kungsangen.com
Köpvägen 1 (visa karta
)
653 43 KARLSTAD Jobbnummer
9688181