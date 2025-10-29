Butikschef till Japansk Frisörsalong
2025-10-29
Vi söker en engagerad och strukturerad salongschef till vår japanska frisörsalong i centrala Malmö. Som chef ansvarar du för den dagliga driften, personalledning samt för att ge våra kunder bästa möjliga service.
Du är serviceinriktad, organiserad och kommunikativ.
Ansvarsområden:
- Planerar och leder det dagliga arbetet i
salongen
- Ansvar för personal
- Säkerställa hög servicekvalitet
Meriterande:
- Erfarenhet av ledarskap, gärna inom service- eller skönhetsbranschen
- Förmåga att inspirera och utveckla personal
- Språk: Svenska eller engelska (japanska är meriterande) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: whytemalmo1@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Whyte Sweden AB
