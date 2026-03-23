Butikschef till ICA Nära Sturefors
2026-03-23
Om butiken
ICA Nära Sturefors är en butik belägen strax utanför Linköping i ett område som växer och utvecklas. Butiken omsätter cirka 40 miljoner kronor och har de senaste åren vuxit både i verksamhet och organisation. Idag består teamet av cirka 12 medarbetare och fokus framåt ligger på fortsatt utveckling - både av butiken och av teamet.
Här får du möjlighet att arbeta nära verksamheten, påverka utvecklingen och skapa en butik som kunderna väljer i vardagen.Publiceringsdatum2026-03-23Om tjänsten
Som Butikschef har du det övergripande ansvaret för butikens drift, utveckling och resultat. Du driver verksamheten framåt med fokus på försäljning, lönsamhet och kundupplevelse.
Rollen är både strategisk och operativ - du arbetar aktivt i butiken samtidigt som du analyserar nyckeltal, identifierar förbättringsområden och omsätter dessa i konkreta handlingsplaner.
Du leder och utvecklar teamet i vardagen och skapar en arbetsmiljö där medarbetare trivs, utvecklas och bidrar till gemensamma mål. I rollen ingår även att arbeta inkluderande och anpassa ditt ledarskap utifrån olika individers förutsättningar.Arbetsuppgifter
Ansvara för butikens drift, utveckling och resultat
Leda, coacha och utveckla medarbetare och team
Arbeta med budget, nyckeltal och lönsamhetsuppföljning
Analysera resultat och driva förbättringsarbete
Säkerställa hög servicenivå och starkt kundfokus
Driva försäljning och skapa en inspirerande butiksmiljö
Ansvara för arbetsmiljö och skapa en trygg arbetsplats
Arbeta med ICA:s system och rutiner
Om dig
Vi söker dig som är en trygg och engagerad ledare med ett starkt affärsdriv. Du trivs i en roll där du får kombinera struktur och analys med närvaro i den dagliga driften.
Du har ett genuint kundfokus, är tydlig i din kommunikation och har förmågan att skapa engagemang i ditt team. Du drivs av att utveckla både verksamhet och människor och motiveras av att nå resultat tillsammans med andra.KvalifikationerKvalifikationer
Minst 2-3 års erfarenhet av ledarskap med personalansvar, gärna inom dagligvaruhandeln
Erfarenhet av att arbeta med budget, nyckeltal och resultat
Dokumenterad erfarenhet av att leda och utveckla team
Meriterande:
Erfarenhet som butikschef eller liknande roll
Erfarenhet av ICA:s system
Genomförda ICA-utbildningar (t.ex. BLU, FLU)
Erfarenhet av förändrings- och utvecklingsarbete
Om anställningen
Omfattning: Heltid, 100 %
Arbetstider: Enligt överrenskommelse
Anställningsform: Tillsvidare med inledande provanställning
Start: Enligt överenskommelse
Lön: Enligt överenskommelse
Om Bemannica
Tjänsten avser anställning direkt hos butiken. Rekryteringsprocessen hanteras i sin helhet av Bemannica AB. Bemannica är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag som är specialiserade på bemanning och rekrytering till ICA-butiker i Sverige. Företaget är fristående från ICA Gruppen koncernen och ICA-handlarnas Förbund. Du kan läsa mer om Bemannica på bemannica.se och följ oss på Facebook för de senaste nyheterna!
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bemannica AB
582 22 LINKÖPING Arbetsplats
