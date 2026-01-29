Butikschef till Boden
Systembolaget AB / Chefsjobb / Boden Visa alla chefsjobb i Boden
2026-01-29
Gillar du att möta människor och vill ha ett arbete där du verkligen gör skillnad? Jobba hos oss på Systembolaget!
Till vår butik i Boden söker vi nu en engagerad butikschef som vill vara del av vårt unika uppdrag - att bidra till bättre folkhälsa genom en ansvarsfull försäljning av alkohol. Vill du leda och inspirera ett team på 8 medarbetare där engagemang och ansvar går hand i hand, då kan du vara den vi söker.
I din roll som butikschef hos oss
Hos oss står service och omtanke om människa och miljö alltid i fokus. Som butikschef leder och fördelar du arbetet för att nå butikens mål med hög kvalitet och noggrannhet, med stöd från ledningsgruppen. Du är en aktiv del av den dagliga driften - möter kunder, sitter i kassan, arbetar på lagret och fyller på våra hyllor.
Som butikschef ansvarar du för att:
• Leda teamet, personalplanering, rekrytering och fördela arbetet i butiken och följa upp verksamheten utifrån uppsatta mål.
• Skapa förutsättningar för dina medarbetare och dig att leverera imponerande kundmöten.
• Säkerställa en ansvarsfull försäljning enligt Systembolagets uppdrag.
• Driva det systematiska arbetsmiljöarbetet för en trygg och inspirerande arbetsmiljö.
Tillsammans med dina medarbetare är ni Systembolagets ansikte utåt. Stark teamkänsla, högt tempo och trevliga möten kännetecknar arbetet hos oss. Vi lär av varandra och genom utveckling skapar vi resultat tillsammans. Det är i mötet med kunden som vi blir Systembolaget.
Vi söker dig som:
• Har chefs- och ledarerfarenhet och förmåga att skapa god stämning och gemenskap.
• Har erfarenhet från butiksdrift eller serviceverksamhet.
• Leder målfokuserat med vana och kunskap av att arbeta med utveckling, ekonomisk uppföljning, mål- och resultatuppföljning.
• Delegerar med tillit och ansvar, är tydlig i din kommunikation och har ett coachande förhållningssätt.
• Vågar fatta och stå för obekväma beslut.
• Är kundfokuserad med god social förmåga och förstår hur du kan bidra till ett bra kundmöte.
• Agerar stabilt, flexibel, nyfiken och intresserad av digitala verktyg.
• Har fyllt 20 år och har gymnasie- eller yrkesutbildning.
En av dina drivkrafter är att utveckla dina medarbetare och lyfta deras styrkor och potential, och du tar tydligt ansvar för din egen prestation och utveckling. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med mat och dryck.
Hos oss är det enkelt att vara engagerad
Systembolaget bygger på människor - våra kunder, våra kollegor och vårt gemensamma uppdrag. Hos oss får du möjlighet att göra skillnad, utvecklas, påverka och lyckas tillsammans med andra. Du kommer att lära dig receptet på vårt imponerande kundmöte, mer om mat och dryck och hur du bidrar till kraften i 6000 medarbetare. Våra värderingar - omtänksamma, kunniga och inspirerande - vägleder oss i allt vi gör och hjälper oss att lyckas med vårt viktiga uppdrag. Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta hos oss.
Vi möter många olika människor i våra butiker och vårt mål är att spegla samhället. Vi välkomnar medarbetare med olika erfarenheter, bakgrunder och kompetenser för att skapa en inkluderande arbetsplats där alla har möjlighet att utvecklas och bidra.
Kontakt
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta Lotta Filipsson, Områdeschef, på telefonnummer: 0720779754.
Känns rollen rätt för dig?
Kul! Varmt välkommen att skicka in din ansökan med CV så snart som möjligt. För att kunna göra en rättvis och likvärdig bedömning av dig som sökande använder vi oss av urvalsfrågor. Så i ansökningsformuläret kommer du få svara på ett antal frågor om din kompetens för rollen. Vi kommer att göra urval och intervjuer löpande. Webbaserade tester och bakgrundskontroll kommer vara en del av denna rekryteringsprocess i nästa steg.
Systembolaget finns till för alla i Sverige för att bidra till bättre folkhälsa genom att begränsa alkoholens skador. Vi bidrar med kunskap och oberoende rådgivning om mat och dryck och hur alkohol påverkar hälsan. På så vis vill vi inspirera till medvetna dryckesval och ett hälsosammare förhållningssätt till alkohol där varken människor eller miljön tar skada. Läs mer om oss på omsystembolaget.se. Ersättning
