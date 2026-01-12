Butikschef till Bergvik, Karlstad
Är du försäljningsdriven och gillar att arbeta till största del tillsammans med ditt team? Vill du arbeta i en spännande bransch med en mix av både mode och ögonhälsa? Nu söker vi på Synoptik en butikschef till vår butik i Bergvik i Karlstad!
På Synoptik brinner vi för att dela med oss av vårt kunnande och vår passion för optik. Vår mission är att alla ska ha råd med kvalitetsoptik. Vi är ett värderingsstyrt bolag som lever våra värderingar varje dag.
Som butikschef på Synoptik erbjuder vi dig:
En spännande utmaning där du driver både detaljhandelsförsäljning och optisk verksamhet Ett team som du leder och coachar i en driven och positiv anda mot butikens försäljningsmål Möjligheten att arbeta med långsiktiga kundrelationer bl.a. genom vårt glasögonabonnemang Kunskap kring optik, ögonhälsa samt bågförsäljning Regelbundna möten och utbildningar med dina butikschefskollegor i regionen
Som butikschef på Synoptik agerar du med medarbetaren, bolaget och kundens bästa i åtanke. Du ansvarar för att butikens kunder får utmärkt service, att medarbetarna i ditt team når sin fulla potential och att butiken är lönsam. Du följer Synoptiks arbetssätt och koncept samt delar med dig av ditt kunnande om produkter och tjänster till både medarbetare och kunder.
Sök tjänsten redan idag!Vi söker dig som har arbetat som butikschef inom detaljhandeln tidigare och har du dessutom erfarenhet från optikbranschen är det meriterande. Vi söker dig som drivs av försäljning och tänker och agerar affärsmässigt i alla lägen. Vi tror att du passar som butikschef hos oss om du är kommunikativ och har förmågan att bygga team. Som butikschef hos Synoptik är man en del av sitt säljteam och känner en glädje i att skapa lyckosamma kundmöten!
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Urval och intervjuer sker löpande, skicka därför in din ansökan redan idag då tjänsten kan komma till att bli tillsatt innan sista ansökningsdag. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Har du frågor kring tjänsten eller hur det är att arbeta på Synoptik är du välkommen att kontakta vår regionchef 076-110 62 19.
I alla våra rekryteringsprocesser tillämpar vi bakgrundskontroll av slutkandidat.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-01-26
