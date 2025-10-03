Butikschef till Arkivet Göteborg
2025-10-03
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
, Kungsbacka
, Halmstad
, Jönköping
, Helsingborg
Delar du vår passion för kläder, mode och har ett stort intresse för trender, varumärken och stilar? Vi söker nu en Butikschef till en utav våra enheter i centrala Göteborg. Arkivet är ett modernt secondhand koncept med damkläder, skor, väskor och accessoarer från varumärken som exempelvis Rodebjer, Stylein, Malene Briger, Acne och & Other Stories. Arkivet öppnade för sju år sedan. Idag har vi sex butiker, tre i Stockholm och två i Göteborg och en i Malmö city.
Vi gör second hand kommersiellt, inspirerande, och med en hög modegrad. Som en del av vår gemenskap erbjuds du att växa tillsammans med oss.
Vi söker en erfaren, modeintresserad, engagerad och säljfokuserad butikschef till Arkivet i Göteborg. För att lyckas i rollen som butikschef på Arkivet bär du med dig ett starkt driv, tydligt ledarskap och ett brinnande intresse för mode och försäljning. Du ansvarar för ett team om ca 8-12 personer och lägger stor vikt i att engagera, driva och coacha ditt team tillsammans med assisterade butikschef, värderingsansvarig och visual merchandiser i enlighet med Arkivets koncept.
Rollen som butikschef på Arkivet är en närvarande roll där du spenderar mycket tid i butiken med ditt team. En av dina främsta uppgifter är att utveckla dina medarbetare och att driva försäljningen mot våra gemensamma mål. Våra värderingar utgör hjärtat i verksamheten och som butikschef jobbar du aktivt för att skapa en attraktiv och fantastisk shoppingupplevelse. Hos oss erbjuds du en utvecklande roll med stort ansvar och framförallt möjligheten att göra second hand kommersiellt, roligt och med en hög modegrad.
Du rapporterar direkt till retail manager, men jobbar även nära företagets övriga funktioner så som visual merchandising och koncept.
Som person är du trygg i rollen som ledare. Du är positiv, lösningsfokuserad och arbetar strukturerat samtidigt som du har förmåga att leda i ett företag som är under ständig förändring och utveckling. Du är en inspirerande kulturbärare och har förmågan att skapa en utvecklande och rolig arbetsmiljö med en stark teamkänsla.
Vi söker dig som:
Har god vana och erfarenhet i att leda större team om minst 8 personer.
Är van att jobba med budgetering, försäljningsmål, KIP:er och bemanning.
Har ett stort intresse för mode och trender med ett kommersiellt tänk.
Trivs i en arbetsmiljö med högt tempo.
Tjänsten är på heltid och med tillträde så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.
Vi ser gärna att din ansökan innehåller CV. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista datum.
Vi ser fram emot Din ansökan! Ersättning
