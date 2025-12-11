Butikschef till Ahlsell, Kalmar
Ahlsell söker engagerad och coachande Butikschef till Kalmar!
Är du en tydlig, närvarande och affärsdriven ledare som trivs i en operativ roll? Som Butikschef på Ahlsell i Kalmar får du leda ett erfaret team, driva försäljningen framåt och utveckla butikens kultur med fokus på kund, ansvar och samarbete. Kalmarbutiken har en stabil grund, men stor utvecklingspotential, och du får möjlighet att sätta en tydlig riktning för teamet och butiken. Hos Ahlsell får du både frihet och stöd att göra verklig skillnad för dina medarbetare, för kunderna och för affären.
Ditt anställningserbjudande
I rollen som Butikschef på Ahlsell i Kalmar blir du en viktig drivkraft i att fortsätta utveckla verksamheten framåt. Du leder ett erfaret team, utvecklar butikens arbetssätt och sätter en kultur som genomsyras av engagemang, ansvar och kundfokus.
Det här är en operativ roll med strategiskt ansvar, där du får påverka både försäljning och medarbetarutveckling. Ahlsell erbjuder en trygg arbetsgivare med starkt varumärke, välfungerande struktur, engagerat ledarskap och stor frihet i rollen. För rätt person finns möjlighet att både påverka och växa - i rollen, i bolaget och som ledare.Publiceringsdatum2025-12-11Arbetsuppgifter
• Leda, coacha och utveckla ett team om sju personer
• Driva försäljning och skapa nya affärsmöjligheter
• Säkerställa hög servicegrad och kundnöjdhet
• Inventeringshantering och varulagerkontroll
• Delta i det dagliga kundarbetet i butiken
• Samarbeta med säljledning, kollegor och supportfunktioner
• Bygga en ansvarstagande och samarbetsinriktad kultur
Som chef har du stöd i andra ledare, HR och kollegor. Här är medarbetarengagemang ett övergripande mål och det önskar vi att du är med och utvecklar!
Värt att veta
• om rollen
Tjänsten är placerad i Kalmar där du tar över en väletablerad butik med en stabil grund och tydlig tillväxtpotential. Målet är att öka omsättningen och medarbetsrengagemang. Du rapporterar till Säljchefen för regionen och blir en viktig del av det regionala ledarteamet.
• om Ahlsell
Vi har sedan starten vuxit oss stora, idag är vi marknadsledande, men behållit vår entreprenörsanda. Hos oss säljer du inte bara produkter, du erbjuder också våra kunder effektiva logistiklösningar och tjänster som skapar värde i deras processer. Här blir du en del av Sveriges största säljorganisation. Vi får ofta höra att vi är vänliga och tillmötesgående, det gör oss stolta. Vi tar vår position på allvar och arbetar för att bidra till att göra det enklare att bygga ett bättre och mer hållbart samhälle.
På Ahlsell kommer du till en varm kultur där våra värdeord enkelhet, ansvar och öppenhet genomsyrar vår verksamhet och där medarbetare beskriver bolaget som en arbetsplats där samarbetet och teamkänslan med kollegor är stark. Vi har en arbetskultur som kännetecknas av att ta tillvara på våra medarbetares olikheter och som verkar för en inkluderande kultur där du kan vara dig själv. Det finns stora möjligheter att utvecklas och växa inom Ahlsell - du påverkar din egen väg framåt.
Läs mer om vad det innebär att jobba på Ahlsell - https://cms-ahlsell-se.test.azure.ahlsell.com/om-ahlsell/jobba-hos-oss/
Våra förväntningar
Vi söker dig som är en trygg, tydlig och kommunikativ ledare med god affärsförståelse. Du trivs i en operativ roll där du får jobba nära team och kunder, men har samtidigt förmåga att tänka strategiskt och driva utveckling.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av ledarskap och försäljning, gärna från detaljhandel, teknisk grossist eller liknande miljö. Förståelse för budget, bruttoresultat och affärslogik är viktigt. Har du dessutom ett lokalt affärsnätverk i Kalmarregionen är det meriterande.
Personliga egenskaper som uppskattas är handlingskraft, struktur, affärsdriv och mod att ta beslut. Du är en prestigelös teamspelare som vill bygga ett starkt lag, samtidigt som du själv är en förebild i kundmötet.
Intresserad?
Rekryteringen sker i samarbete med TNG, specialister på kompetensbaserad och fördomsfri rekrytering, bemanning och interim. Vi ser fram emot att få din ansökan med CV eller LinkedIn-profil, och utan personligt brev, i vårt enkla ansökningsformulär. Notera att vi inte kan ta emot ansökningar via e-post, men att du alltid är välkommen att maila rekryteraren vid frågor. Efter inskickad ansökan kommer vi dels anonymisera dina personuppgifter, dels be dig att göra ett par rekryteringstester, innan vi gör en första bedömning. Givetvis får du mer information om varje steg när det är dags och så snart du skickat in din ansökan kan du följa den i realtid via vår hemsida. Observera att vi gör urval löpande och tjänsten kan därför tillsättas före sista ansökningsdatum. Varmt välkommen! Ersättning
