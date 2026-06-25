Butikschef till Ahlsell i Katrineholm
Poolia AB / Chefsjobb / Katrineholm Visa alla chefsjobb i Katrineholm
2026-06-25
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Trivs du i en ledande roll med försäljningsfokus? Värderar du att vara en del av ett engagerat team på en positiv arbetsplats? Då har vi chansen för dig! Som butikschef får du en nyckelroll i verksamheten med stort ansvar och möjlighet att påverka butikens resultat, kundupplevelse och framtida tillväxt.
Välkommen med din ansökan då vi löpande gör ett urval för intervjuer. Publiceringsdatum2026-06-25Om tjänsten
Som butikschef blir du ansvarig för att leda och driva butiken mot framgång. Du kommer att få jobba mot att uppnå försäljningsmål, säkerställa en fantastisk kundupplevelse samtidigt som du operativt ansvarar för den dagliga driften. Du leder, utvecklar och samordnar butikens verksamhet och är ansvarig för såväl arbetsmiljö och personal. Med ett högt engagemang coachar och stöttar du 3 heltidsanställda butikssäljare. Du rapporterar direkt till regional säljchef.
Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Poolia och att du anställs direkt hos Ahlsell. Alla frågor om tjänsten besvaras av rekryteringskonsult Jens Uhr.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
I rollen ingår stimulerande och varierande arbetsuppgifter på en dynamisk arbetsplats.
Att leda, coacha och utveckla butiksäljarna
Ansvara för att butiken uppnår försäljningsmål och resultat
Säkerställa en hög nivå av kundservice
Personalansvar och medarbetarsamtal
Planera och genomföra aktiviteter i butiken
Varubeställningar och inventeringshantering
Arbetsmiljöansvar och skyddsrondering
Schema- och resursplanering
Vem är du?
Vi ser gärna att du har erfarenhet av ledarskap i någon form, gärna från detaljhandeln och av försäljning till slutkonsument eller B2B. För att lyckas i rollen som butikschef på Ahlsell tror vi att du är en engagerad, målinriktad och lösningsfokuserad person som brinner för ledarskap. Du har en förmåga att lyfta och utveckla dina medarbetare och att skapa en miljö där varje teammedlem vill växa. Vidare är du självständig, tar ägandeskap samt driver butiken framåt. Med ett prestigelöst arbetssätt bygger du förtroende genom samarbete samt ser värdet i att skapa resultat tillsammans med andra.
Du har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift. Du är bekväm med att arbeta i digitala system, Officepaketet/Excel samt innehar B-körkort.
Därför ska du välja Ahlsell
Ahlsell har sedan starten vuxit sig stora och är idag marknadsledande, men behållit sin entreprenörsanda. Hos Ahlsell säljer du inte bara produkter, du erbjuder också kunderna effektiva logistiklösningar och tjänster som skapar värde i deras processer. Här blir du en del av Sveriges största säljorganisation. Ahlsell tar sin position på allvar och arbetar för att bidra till att göra det enklare att bygga ett bättre och mer hållbart samhälle.
Medarbetarna beskriver Ahlsell som en arbetsplats där samarbetet och teamkänslan med kollegor är stark. Ahlsell har en arbetskultur som kännetecknas av tillit och öppenhet. För företaget är det viktigt att ta tillvara på deras medarbetares olikheter och vill verka för en inkluderande kultur där du kan vara dig själv. Det finns stora möjligheter att utvecklas och växa inom Ahlsell – du påverkar din egen väg framåt.
Vid den aktuella rekryteringen använder vi oss av arbetspsykologisk testning och bakgrundskontroll för kandidater utvalda till intervju.
Om verksamheten
Ahlsell finns där människor bor, arbetar och lever sina liv. Som ledande distributör av teknisk installation driver företaget tillsammans med kunderna utvecklingen för de som tillverkar, installerar, bygger, reparerar och underhåller. Med ett brett sortiment av hållbara produkter och tjänster, specialistkunskap och med logistik i världsklass är det företagets jobb att göra deras professionella kunders vardag enklare. Med en omsättning på ca 50 miljarder SEK, ca 7 500 medarbetare, över 300 butiker och fyra centrallager, gör personalen allt för att uppfylla kundlöftet: Ahlsell gör det enklare att vara proffs. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7969140-2071376". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), https://karriar.poolia.se
641 30 KATRINEHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Poolia Jobbnummer
9979473