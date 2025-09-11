Butikschef till Ahlsell
På Ahlsell kommer du till en varm kultur där våra värdeord enkelhet, ansvar och öppenhet genomsyrar vår verksamhet. Värdeorden beskriver hur vi arbetar och hur vi förhåller oss till kunder, leverantörer, samhället och inte minst, till varandra. Vill du vara med och göra skillnad? Vår vision på Ahlsell - Vi bygger ett mer hållbart samhälle - beskriver vad vår verksamhet och erbjudande syftar till. På Ahlsell är vi en del av våra kunders vardag, vi hjälper dem att göra det enklare att vara proffs.
På Ahlsell är medarbetarna det viktigaste vi har och tillsammans med vårt engagemang och kunskap kan vi varje dag bli bättre än igår. För att trivas hos oss gillar du att jobba i en öppen, positiv och entreprenörsdriven kultur där du får möjlighet att växa och utvecklas. Helt enkelt "den bästa tiden i ditt arbetsliv" - vårt medarbetarlöfte till dig!
Om jobbet som Butikschef i Sundsvall
Som Butikschef i Sundsvall blir du ansvarig för att leda och driva butiken mot framgång. Du kommer att få jobba mot att uppnå våra försäljningsmål, säkerställa en fantastisk kundupplevelse samtidigt som du är ansvarar för den dagliga driften och medarbetarna i butiken. Du kommer att ansvara över 12-15 butiksäljare.
Dina främsta arbetsuppgifter är:
• Att leda, coacha och utveckla butiksäljarna
• Ansvara för att butiken uppnår försäljningsmål och resultat
• Säkerställa en hög nivå av kundservice
• Inventeringshantering och varulagerkontroll
• Rekrytering och utbildning av medarbetare
Som chef har du stöd i andra ledare, HR och kollegor. Här är Medarbetarengagemang ett övergripande mål och det önskar vi att du är med och utvecklar!
Är du den vi söker?
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av ledarskap och butik. Du har ett starkt ledarskap och förmåga att inspirera och motivera din personal. Du är kommunikativt stark och har ett öppet, samarbetsorienterat och resultatinriktat arbetssätt.
Vi vill gärna att du som söker har haft erfarenhet av liknande roll tidigare. Du får gärna ha erfarenhet från detalj/dagligvaruhandeln och ha en bevisad framgång inom försäljning och personalledning. Vi ser gärna att du har bransch- eller produktkunskap.
Därför ska du välja Ahlsell
Vi har sedan starten vuxit oss stora, idag är vi marknadsledande, men behållit vår entreprenörsanda. Hos oss säljer du inte bara produkter, du erbjuder också våra kunder effektiva logistiklösningar och tjänster som skapar värde i deras processer. Här blir du en del av Sveriges största säljorganisation. Vi får ofta höra att vi är vänliga och tillmötesgående, det gör oss stolta. Vi tar vår position på allvar och arbetar för att bidra till att göra det enklare att bygga ett bättre och mer hållbart samhälle.
Våra medarbetare beskriver Ahlsell som en arbetsplats där samarbetet och teamkänslan med kollegor är stark. Vi har en arbetskultur som kännetecknas av tillit och öppenhet. För oss är det viktigt att ta tillvarata på våra medarbetares olikheter och vi vill verka för en inkluderande kultur där du kan vara dig själv. Det finns stora möjligheter att utvecklas och växa inom Ahlsell - du påverkar din egen väg framåt.
Läs mer om vad det innebär att jobba på Ahlsell - Om Ahlsell | Jobba hos oss
Vad händer nu?
På Ahlsell arbetar vi med kompetensbaserad rekrytering och vill att Ahlsell ska spegla våra kunder och samhälle. Därför strävar vi efter att anställa nya kollegor med olika bakgrund, kompetenser, kunskap och erfarenhet. Tester kan förekomma som en del i vår kompetensbaserade rekryteringsprocess.
Vi läser ansökningarna löpande så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt, men senast den 25 september 2025.
För frågor om tjänsten, kontakta rekryterande chef Claes Lundgren, claes.lundgren@ahlsell.se
Fackliga representanter för Unionen når du via Lena Bergman, telefon 072 716 98 31.
Varmt välkommen med din ansökan!
