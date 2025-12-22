Butikschef på Kappahl Västerås, Erikslund
KappAhl Sverige AB / Chefsjobb / Västerås Visa alla chefsjobb i Västerås
2025-12-22
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos KappAhl Sverige AB i Västerås
, Eskilstuna
, Köping
, Sala
, Strängnäs
eller i hela Sverige
Är du en utåtriktad och organiserad person som brinner för mode? Vill du leda och inspirera ett team av säljare och drivs av god arbetsmiljö och försäljning? Kanske är du personen vi söker till tjänsten som butikschef på Kappahl Västerås, Erikslund!
Vi söker en säljande butikschef som är positiv, utåtriktad, driven och social. Du är tydlig i din kommunikation och en given ledare som stöttar dina anställda genom coachning och feedback. Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av en ledande roll inom detaljhandeln, gärna inom modebranschen. Eftergymnasial utbildning inom handel, ekonomi eller ledarskap är starkt meriterande.
På Kappahl jobbar vi utifrån vårt kundlöfte "Fashion fit for life". Vi tycker att mode ska passa in på livet och för alla människors olika sätt att ta sig an vardagen. Ett mode gjort för att leva i, helt enkelt! Som butikschef på Kappahl har du ansvar över att butiken drivs på bästa sätt och uppnår försäljningsmål.
Du har en säljande roll samt helhetsansvar över alla butikens funktioner, inklusive personalansvar. Schemaläggning, rekrytering, planering och att leda förändringar i arbetsrutiner utefter våra ramar för kedjedrift ingår i arbetsuppgifterna.
Tjänsten är tillsvidare på 40 h/veckan med start 20260309.
Vem är du?
- Social, utåtriktad och drivs av att leda andra till gemensam utveckling.
- Du är positiv, handlingskraftig och ser lösningar snarare än problem.
- Sätter laget före jaget och strävar efter allas bästa.
- Brinner för sälj och service och vill ge kunden den bästa shoppingupplevelsen.
- Älskar att jobba i team, leda och samarbeta med andra för att nå mål.
- Detaljinriktad och god organisationsförmåga.
- Har stor initiativförmåga och tar ansvar i ditt arbete.
- Behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
- Tidigare erfarenhet som ledare inom detaljhandeln eller service.
- Du är 18 år eller äldre.
Kappahl Group grundades 1953 i Göteborg och är en av Nordens ledande modekedjor med runt 360 Kappahl- och Newbie-butiker i Sverige, Norge, Finland, Polen och Storbritannien samt online på över 20 marknader i Europa och Asien.
Vi vill göra skillnad i modevärlden och vara en föregångare i branschen genom att alltid hålla våra löften: att ta hand om världen omkring oss, minimera miljöpåverkan för varje plagg och samtidigt uppfylla vårt medarbetarlöfte: " We promise you the right to always be yourself - a place to belong".Idag består Kappahl-teamet av cirka 4 000 kollegor i åtta länder, alla med olika bakgrund, ålder, kunskaper och stil. Vår gemensamma motivation är att skapa en ansvarsfull modevärld och erbjuda mode till en mängd olika människor och livsstilar. Ett ansvarsfullt mode som känns rätt, för bäraren och för den värld vi lever i. Idag är mer än 85 % av produkterna tillverkade av certifierade och/eller spårbara material. Vårt mål är att nå 100 procent år 2025 tillsammans med Kappahl-gruppens övergripande klimatmål om att halvera värdekedjans klimatutsläpp till år 2030. Läs mer på kappahl.se. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kappahl Sverige AB
(org.nr 556060-4158), https://www.kappahl.com/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kappahl Jobbnummer
9658752