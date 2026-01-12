Butikschef P.O.R.T Trosa
Port Retail AB / Chefsjobb / Trosa Visa alla chefsjobb i Trosa
2026-01-12
, Gnesta
, Nynäshamn
, Nykvarn
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Port Retail AB i Trosa
, Söderköping
, Borgholm
, Kungälv
, Kungsbacka
eller i hela Sverige
BUTIKSCHEF TILL P.O.R.T Trosa
Port Retail har 8 egna butiker i Sverige och webbshop till dessa söker vi nu dig som är social, positiv, utåtriktad och är sugen på ett chefs jobb i vår butik i Trosa.
Trosa har öppet hela året och vi ser gärna att du som är butikschef kan jobba som mest under högsäsongen.
Jobbet går på schema och butiken har öppet 7 dagar i veckan på säsongen och kortas ner till 5 dagar i veckan på off season.
P.O.R.T säljer kläder och skor i klassisk stil med en liten marin touch. Några av våra märken är Sea Ranch och RedGreen.
Vi är kända för att ha unika produkter med hög kvalitet samt trevlig, kunnig och serviceminded personal.
Vi ser gärna att du är över 18 år, har erfarenhet av liknande jobb.
Arbetsuppgifter kommer att vara :Budget, inköp , hantera personal , schema , kassa- & lager hantering, inventering , och vara ett ansikte utåt för våra kunder.
Skicka din ansökan idag till: jobb@retailbyport.se
Intervjuer sker löpande, så skynda! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: Jobb@retailbyport.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Butikschef Trosa". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Port Retail AB
(org.nr 559102-8534)
Fiskargatan 9 (visa karta
)
619 31 TROSA Arbetsplats
P.O.R.T Trosa Jobbnummer
9677469