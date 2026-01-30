Butikschef Only Nordby (vikariat)
2026-01-30
Är du vår Vikarierande Butikschef till ONLY i Nordby Shoppingcenter Strömstad?
Du älskar att tävla som team och vet hur du får kul på jobbet. Flexibilitet en stor fördel. ONLY erbjuder dig en attraktiv arbetsmiljö med spännande utmaningar och gott om utrymme för egna idéer. Vi jobbar i ett och dynamiskt team med en platt organisation och en öppen kommunikation.
Huvudsakliga arbetsområden
Leda och motivera teamet.
Upplärning och kontinuerlig utveckling av medarbetarna.
Ansvar för den dagliga driften av butiken.
Ansvar för försäljning, omsättning och inventering.
Uppföljning av företagsekonomiska nyckeltal.
Personalplanering och schemaläggning.
Rekrytering av extrapersonal.
Alla i butiken förekommande uppgifter.
Samarbete med andra avdelningar i ett teamorienterat ONLY.Profil
För dig är kundens upplevelse av din butik och dina medarbetare högsta prioritet. Du brinner för service och kundmöten och vet att det gör stor skillnad på resultat.
Som ledare är du kommunikativ, tydlig och lyhörd.
Din erfarenhet av personalledning gör att du kan coacha och leda dina medarbetare på ett tydligt sätt där du också kan delegera uppgifter.
Det är en självklarhet att hålla deadlines och följa upp.
Du har minst 2 års arbete inom detaljhandeln och en stor talang för försäljning.
Du gillar att jobba affärsmässigt med fokus på kostnader och lönsamhet.
Du jobbar strukturerad, självgående och har en god organisationsförmåga.
Erfarenhet av personaladministration, försäljnings-administration och gärna ekonomiskt ansvar.
Du har en naturlig nyfikenhet som tar dig framåt.
Ditt underbara humör smittar gärna av sig till både kunder och medarbetare.Anställningstyp/arbetstider
:
Anställningen är ett vikariat med start så snart som möjligt till september 2026
Arbetstiden är fördelat på dagtid, kvällstid och helg samt helgdagar.
Startdatum:
Mitten april 2026 eller enligt överenskommelse.
Ansökningar:
Vi tar inte emot ansökningar per post eller e-mail, endast via extern webbplats, se länk. Ansökningar som inkommer per post, mail eller i butik behandlas inte. Vi behandlar ansökningar löpande så kom in med din ansökan så snart som möjligt.
Det vore kul att ha dig i vårt team!
OM ONLY Stores
ONLY har idag 825 butiker i Europa med en målsättning om 1000 butiker. På den svenska marknad har vi en tydlig expansionsplan.
ONLY Stores är en del av BESTSELLER Retail Europe som har funnits i mer än 25 år och vi driver konceptbutiker under följande varumärken: ONLY, ONLY & SONS OCH JDY.
Vi har huvudkontor i Brande, där vi är 40 dedikerade kollegor som arbetar med drift av butiker. Vi driver BESTSELLER Retail Europe utifrån ledningsmässiga värden, som bygger på framgång till varje pris, närhet till våra kollegor och butiker och en okuvlig tro på att vi kan göra det ännu bättre imorgon.
Vi arbetar i en mycket konkurrensmässig miljö, där våra insatser och vår inställning ger resultat direkt på bottenlinjen. Vi hyllar principen om frihet under ansvar, och vi älskar människor som tar nytt initiativ, och som gör skillnad. Vi tror att det är det sätt vi bäst utvecklar vår verksamhet och varandra på. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Only Stores Sweden AB
(org.nr 556904-0545)
Nordby Shoppingcenter (visa karta
)
452 70 STRÖMSTAD Arbetsplats
Only Nordby Shoppingcenter Jobbnummer
9713732