Butikschef Matrix Norrköping
2025-09-26
Om oss:
Vi är stolta medlemmar i Matrebellerna och specialiserar oss på mångkulturell mat, frukt, grönt och en manuell köttavdelning. Vår resa började i Jordbro/ Stockholm och vi har nu 4 butiker med 120 anställda.
Om jobbet:
Är du en dynamisk ledare som trivs i en fartfylld miljö? Då kan vi erbjuda en unik möjlighet för dig som vill avancera i din karriär inom detaljhandeln som butikschef på Matrix Norrköping.
Ansvarsområden:
• Schemaläggning: Planera och optimera arbetspassen för personalen.
• Delegering: Fördela uppgifter och ansvarsområden inom teamet.
• Storkundshantering: Skapa och bibehålla relationer med nyckelkunder.
• Koordinering: Säkra smidiga dagliga operationer.
• Personalansvar: Leda och utveckla teamet för optimala resultat.
• Inköpsansvar: Hantera beställningar och inköp för optimal lagerhållning.
• Minst 3-4 års ledarskapserfarenhet inom dagligvaruhandeln.
• Gedigen ledarskapserfarenhet inom dagligvaruhandeln är mycket meriterande.
• God organisationsförmåga och förmåga att prioritera uppgifter.
• Starka kommunikationsförmågor och förmåga att bygga relationer både internt och externt.
• Försäljningserfarenhet och ett etablerat kontaktnät är ett plus.
Vi erbjuder:
• En tillsvidareanställning i en dynamisk arbetsmiljö.
• Möjligheter för personlig och yrkesmässig utveckling.
• Ett kompetent och samarbetsinriktat team.
Är du den drivna ledaren vi söker? Skicka in din ansökan idag!
Ansökan: Skicka din ansökan via mail till, Skicka gärna med ett foto i ditt CV. jobb@matrix.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26
E-post: jobb@matrix.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Butikschef". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mely AB
(org.nr 556756-4728)
Pressargatan 2 (visa karta
)
603 59 NORRKÖPING Arbetsplats
Matrix Norrköping Jobbnummer
9528451