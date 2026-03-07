Butikschef Levi's Store Partille Allum - vikariat
2026-03-07
Har du ett intresse för denim, mode och butiksdrift? Vi söker nu en engagerad butikschef till Levi's Store!
Din uppgift som butikschef är att leda och coacha teamet i din egen butik och arbeta aktivt för att främja en kultur som präglas av laganda, samarbete och fokus på resultat. Som butikschef ser du till att dina medarbetare får nödvändig utbildning och träning i service, produktkunskap och försäljning.
Du ansvarar för att butiken följer de centralt fastställda ramarna för produktexponering (i samarbete med Visual Merchandiser), utställning och marknadsföring.
Du har erfarenhet och kunskap från servicebranchen, men din personlighet och ditt intresse för Levi's och människor är minst lika viktigt.
Tjänsten är ett vikariat på ca. 16 månader.
Planlagt startdatum: Efter avtal
Planlagt slutdatum: Efter avtal
Vi söker dig som:
- Vill leda och motivera din personal
- Vill vara en bra förebild
- Har ett intresse för butiksekonomi
- Är engagerad och får en "kick" av att ge förstklassig service
- Har ett genuint intresse för jeans och mode
- Gillar att jobba med människor och glädja andra
- Trivs med att vara del utav ett ungt, dynamiskt och utåtriktat team
Vi kan erbjuda:
- Möjligheten att påverka och vidareutveckla Levi 's Store
- En ung och inkluderande miljö
- Bonusordning
- Förmånlig personalrabatt i Varners butiker
Tjänsten är på heltid och arbetstiderna är varierande, dag-, kväll-, och helg.
Är du den vi söker? Då hoppas vi att du skickar in din ansökan idag.
Vänta inte med att ansöka, rekryteringen sker löpande.
Bifoga en video för att enklare sticka ut ur mängden och så att vi enklare kan börja lära känna dig.
Vi ser fram emot att höra ifrån dig!
Sedan 1873 har Levi's® varit den ledande experten inom denim och skapat några av världens mest ikoniska plagg. I våra Levi's®-butiker kan kunderna hitta det största urvalet av Levi's-produkter i Norden under ett och samma tak, allt från de ikoniska 501-jeansen, till tidlösa jackor och de senaste säsongsnyheterna. Vår personal erbjuder utmärkt produktkunskap och kundservice på hög nivå.
Varner Brand Stores driver Levi's®-butiker på franchisebasis i Norge, Sverige och Finland. Det är en del av modegruppen Varner som består av flera välkända detaljhandelskedjor - Dressmann, Cubus, Carlings, Bik Bok, Volt och Junkyard. Företaget driver för närvarande sex nätbutiker och över 1150 fysiska butiker i Norge, Sverige, Finland och Island.
