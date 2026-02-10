Butikschef Electrolux Home Umeå
Vill du representera ett av Sveriges mest välkända varumärken inom kök, vitvaror och hushållsprodukter? Electrolux Home i Umeå söker en engagerad och resultatinriktad butikschef som vill driva vår butik framåt och skapa kundupplevelser i toppklass. Rollen är operativ och utan personalansvar - perfekt för dig som trivs när du har helhetskontroll över butikens dagliga drift.
Om rollen
Som butikschef på Electrolux Home Umeå är du butikens ansikte utåt. Du vägleder kunder genom deras val av kökslösningar, vitvaror och tillbehör, samtidigt som du säkerställer att butiken alltid håller hög standard, både i service och utställning. Du kommer vara en del av ett mindre team där möjligheten finns att påverka butikens utveckling.
Du driver butiken med fokus på
• Kundrelationer och rådgivning
• Försäljning och resultat
• Dagliga butiksrutiner och logistik
• En inspirerande och uppdaterad utställningsmiljö
Arbetstiden är normalt (heltidstjänst)
Måndag - torsdag 10.00-18.00
Fredagar 10.00-16.00
Lördagar 10.00-14.00 (varannan lördag)
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
• Möta kunder i butiken och ge professionell rådgivning inom kök, vitvaror och hushållsprodukter
• Arbeta aktivt med försäljning och följa upp nyckeltal mot uppsatta mål
• Hantera butikslogistik:
* In- och utleveranser
* Beställningar och lagerhantering
* Uppackning, prismärkning och varuexponering
• Underhålla och utveckla butikens utställningar i samarbete med leverantörer och huvudkontor och samarbetspartners för att skapa en levande butik
• Administrativa uppgifter kopplade till kampanjer, prisuppdateringar och produktnyheter
• Säkerställa ordning, kvalitet och en välkomnande butiksmiljö
Vem är du?
Vi söker dig som:
• Är relationsskapande, serviceinriktad och trygg i kundmötet
• Är resultatinriktad och trivs med att arbeta mot tydliga mål
• Trivs med ansvar, är strukturerad och kan hålla ordning på många praktiska moment
• Har god kommunikativ förmåga och uppskattar varierande arbetsdagar
• Är självgående och van att ta egna initiativ
• Är trygg med att jobba med proaktiv försäljning, kundbesök och "kalla samtal"
Meriterande erfarenhet
• Arbete inom kök, vitvaror, byggmaterial eller liknande branscher
• Van vid att arbeta med produkter som kräver rådgivning och teknisk förståelse
Vi erbjuder
• En roll där du får representera Electrolux Home - en etablerad och uppskattad aktör inom kök och hem
• Möjlighet att påverka butikens resultat och kundupplevelse
• En varierad och självständig arbetsvardag
• Trygga anställningsvillkor och goda möjligheter till utveckling'Publiceringsdatum2026-02-10Anställningsvillkor
• Heltid 100%
• Tillsvidare med 6 månaders provanställning
• Semester enligt avtal
• Pension och trygghetsförsäkringar enligt kollektivavtalTillträde
Omgående, kan komma att tillsättas innan ansökningstidensutgång.
Ansökan ska vara oss tillhanda senast 2026-02-28
Ansökan skickas till;umea@electroluxhome.com
Marcus Jirdén
070-6686506 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: umea@electroluxhome.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Butikschef umeå". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kök 1 AB
(org.nr 559003-3444)
Siriusgatan 25 (visa karta
)
907 52 UMEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Marcus Jirden umea@electroluxhome.com 070-6686506 Jobbnummer
9735381