Butikschef Cubus Mölndal Gallerian
Varner Retail AB / Chefsjobb / Mölndal
2025-08-11
Vill du vara med och skapa resultat i en av Sveriges största klädkedjor? Bli vår nya butikschef!
Cubus som arbetsplats
På Cubus är människorna vår största styrka och vi vet att framgång börjar med en bra miljö. Vi är ett energiskt och sammansvetsat gäng som älskar att arbeta tillsammans, skapa fantastiska upplevelser och inspirera varandra och våra kunder varje dag. Med en välskött organisation och ett bra supportsystem i ryggen finns alla förutsättningar för att du ska lyckas i rollen. Du får möjlighet att utmana dig själv som ledare, bygga och utveckla ditt eget team som tillsammans kan lyfta butiken till nya höjder!
Är detta något för dig?
Som butikschef på Cubus trivs du med att vara där det händer! På golvet med ditt team vägleder och motiverar du alla att prestera sitt bästa. Det råder ingen tvekan om att du är en duktig säljare - men du är också en naturlig ledare som inspirerar och utvecklar ditt team. Med ett hjärta för kunden och en hög tävlingsinstinkt gör du arbetsdagen både rolig och omväxlande för dem som finns runt omkring dig. Du har kontroll över butiken - oavsett om det handlar om att få butiken att glänsa, att få kampanjer på plats i rätt tid eller att säkerställa rätt bemanning. Du vet vad som skapar bra affärer, förstår Omni och utnyttjar aktivt dess fördelar.
Dina egenskaper
• Har erfarenhet av att leda andra
• Arbetar smart och effektivt
• Är kommersiell och förstår vad som driver goda resultat
• Du arbetar bra tillsammans med andra
• God finansiell förståelse
• Har erfarenhet eller utbildning inom detaljhandel, service
Är vi en bra match? Då hoppas vi att du skickar in din ansökan i dag!
Cubus är en av Nordens största modekedjor med 300 butiker i Norge, Sverige och Finland. Vi betonar garderobens viktigaste plagg, bra material och rimliga priser, vi erbjuder kläder för spädbarn, barn, kvinnor och män. Naturmaterial, moderna, bekväma passformar och bra funktion anpassad till alla årstider beskriver konceptet väl. På Cubus älskar vi tempo och strävar mot att skapa den perfekta shoppingupplevelsen, vi arbetar tillsammans och firar framgångar. Vårt mål är att erbjuda kundens favoriter, och vi uppnår detta eftersom vi har världens bästa kollegor!
Cubus är en del av modekoncernen Varner som består av flera profilerade kedjor; Dressmann, Carlings, Bik Bok, Junkyard och Levi's Store. Verksamheten omfattar för närvarande 6 nätbutiker och över 1200 fysiska butiker i Norge, Sverige, Finland och Island. Ersättning
