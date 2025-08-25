Butikschef Coop Vilhelmina
Coop Nord Ekonomisk Fören / Chefsjobb / Vilhelmina Visa alla chefsjobb i Vilhelmina
2025-08-25
Vill du driva en butik?
Vi söker en butikschef till Coop Vilhelmina
Du har flerårig vana från dagligvaruhandeln och av ledarskap.
Du är driven, resultatinriktad och du förstår att det är i den dagliga driften som du kommer att göra skillnad!
Tjänsten innebär att leda, planera och utveckla butiken så att uppsatta mål nås. Du har ansvar för kund, sälj, resultat och för de som ska göra jobbet tillsammans med dig - dina medarbetare.
Din tidigare erfarenhet gör att du vet hur ett optimalt schema byggs. Du vet hur viktigt det är att rutinerna sitter hos alla och vikten av att ha rätt person på rätt plats i butiken. Du vet också att ett proffsigt kundmöte, en fräsch och välskött butik och engagerade medarbetare är det som gör att dina kunder väljer din butik, om och om igen.
Tjänsten innebär heltid med tillträde enligt överenskommelse. Du har förtroendetid där kväll och helg kan ingå. Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Visste du att vi driver fler än 80 butiker? Lyckas du väl med ditt uppdrag finns alltså stora utvecklingsmöjligheter inom företaget i form av enskilda insatser men också av olika utvecklingsprogram. Vill och har du potential att växa kan du göra det hos oss!
Frågor och facklig kontakt
Affärsområdeschef Anna Munk, 073-626 41 33
Handels tjänstemän, 0771-666 444
KTF/Ledarna, 0200-87 11 11
Coop Nord strävar efter att få allsidigt sammansatta personalgrupper med avseende på kön, kulturellt ursprung och ålder.
www.coopnord.se
hittar du mer information om Coop Nord, vår organisation och om vårt hållbarhetsarbete.
Du har erfarenhet av både dagligvaruhandeln och ledarskap.
Coop Nord är en av Sveriges största konsumentföreningar. Vi ägs av över 300 000 medlemmar och driver fler än 80 Coop-butiker i Västerbotten, Västernorrland och Jämtland. Några av våra butiker drivs i franchiseform, som Coopföretag.
Varje dag hittar våra medlemmar och kunder prisvärd, hållbar matglädje till fest och vardag i våra butiker. Vi arbetar med något livsviktigt - mat. Vill du vara en del i vårt lag? Ersättning
