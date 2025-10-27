Butikschef Carlings Farsta Centrum
Varner Retail AB / Chefsjobb / Stockholm Visa alla chefsjobb i Stockholm
2025-10-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Varner Retail AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Huddinge
, Järfälla
eller i hela Sverige
Carlings söker en driftig och engagerad butikschef som vill vara med och vidareutveckla en av Nordens ledande jeanskedjor och se till att vi är kundens förstahandsval för jeans!
Som butikschef hos oss har du helhetsansvar för butiken och det är ditt jobb som ledare att inspirera, motivera och utveckla dina medarbetare att arbeta tillsammans för att nå butikens uppsatta mål. Du är en förebild för dina medarbetare, vilket innebär att du brinner för försäljning och kundbemötande tillsammans med ditt team. Du ser det som din huvuduppgift att vara närvarande för kunden och dina medarbetare genom att lyssna, hjälpa, sälja, coacha, motivera och inspirera. Allt vi gör, gör vi för att skapa optimala och unika kundupplevelser!
Dina drivkrafter och egenskaper:
- Du är resultatorienterad med god ekonomisk förståelse och kunskap om e-handel/digital utveckling inom detaljhandeln
- Du kommunicerar tydligt och arbetar aktivt för att skapa en bra arbetsmiljö, genom samarbete, utveckling och uppföljning
- Du är ansvarstagande, engagerad och vågar ta initiativ
- Du tänker på lösningar snarare än utmaningar och kan hantera förändringar
Vi kan erbjuda:
- En varierad, rolig och hektisk arbetsvardag, där utmaningar och utveckling är en del av vardagen
- Ansvar och interna karriärmöjligheter - flera av oss har tagit steget från butikschef till andra relevanta jobb inom Carlings eller Varner
- En unik kultur där du vill arbeta med kollegor som brinner för det de gör
- Bonusordning
- Förmånlig personalrabatt i Varners butiker
Tjänsten är på heltid och arbetstiderna är varierande, dag-, kväll-, och helg.
Är du den vi söker? Då hoppas vi att du skickar in din ansökan idag.
Vi ser fram emot att höra ifrån dig!
Carlings är ett livsstilskoncept med spännande butiker, där de anställda ger tydligt avtryck. Säljarna är utåtriktade och modemedvetna - kända för sin goda service och höga produktkunskaper. Vi har ett brett utbud av jeans från de största jeansaktörerna på marknaden.
Carlings är en del av modekoncernen Varner som består av flera profilerade kedjor; Cubus, Dressmann, Bik Bok, Volt, Junkyard och Levi's Store. Verksamheten omfattar för närvarande 6 nätbutiker och över 1200 fysiska butiker i Norge, Sverige, Finland och Island. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Varner Retail AB
(org.nr 556116-7213) Arbetsplats
Carlings Jobbnummer
9576647