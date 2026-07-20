Butikschef
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Butikschef - Bromma Blocks
Hos Panduro handlar allt om att inspirera och det börjar med dig. Är du en ledare som älskar försäljning, vill se människor växa och skapa en butik där kundupplevelsen står i centrum? Då kan du vara den vi söker!
Till vår butik i Bromma Blocks söker vi nu en butikschef.
Vad innebär rollen?
Som butikschef ansvarar du för butikens försäljning, resultat och personal. Du coachar ditt team, planerar arbetet, följer upp nyckeltal och ser till att butiken håller Panduros höga standard – både visuellt och i kundbemötandet. Du leder både i vardagen och på längre sikt, med fokus på utveckling och lönsamhet.
Vem är du?
Du är en trygg och engagerad ledare som brinner för att skapa resultat tillsammans med ditt team.
Du coachar, motiverar och utvecklar dina medarbetare för att nå butikens mål.
Du är strukturerad och har ett öga för både siffror och kundupplevelse – du vet hur man driver butik med både hjärta och affärstänk.
Du har tidigare erfarenhet som chef inom detaljhandel, gärna från en butikskedja.
Vad erbjuder vi?
🛍️ En roll där du får kombinera försäljning, ledarskap och kreativitet – varje dag.
🤝 Ett dedikerat butiksteam där du får möjlighet att göra verklig skillnad.
✨ En inspirerande arbetsmiljö med produkter som uppmuntrar till skapande och glädje.
🍃 Ett värderingsdrivet företag med fokus på hållbarhet – för både människor och miljö.
Läs mer om vad vi som företag kan erbjuda dig genom att följa länken till startsidan: https://panduro.career.emply.com/sv/startsida.
Anställningsform & omfattning
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och 6 månaders provanställning tillämpas.
📧 Redo att leda, sälja och inspirera? Skicka in din ansökan senast den 2026-08-09.
Vi ser fram emot att få veta mer om dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Panduro Hobby Aktiebolag
(org.nr 556073-6356), https://panduro.career.emply.com/sv/startsida Arbetsplats
Bromma Blocks Jobbnummer
10007069