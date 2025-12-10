Butikschef - Ninepine, Kungsgatan Stockholm
2025-12-10
Nu söker vi dig som vill vara en del av Ninepines framgångsresa - ett svenskt varumärke som vuxit från digital succé till en älskad destination mitt i Stockholm. Som interim butikschef för deras flaggskeppsbutik på Kungsgatan får du chansen att leda ett passionerat team, skapa magiska kundupplevelser och vara med och forma nästa kapitel i Ninepines historia.
Det här är en roll för dig som älskar mötet med människor och vet hur man skapar energi på butiksgolvet. Du leder genom närvaro, inspirerar ditt team och säkerställer att varje kund lämnar butiken med både en produkt och en positiv känsla.
Du ansvarar för:
Att coacha, motivera och utveckla ditt team
Att driva försäljning och säkerställa att kundupplevelsen alltid håller Ninepines nivå
Att rekrytera till ditt team
Vara duktig på att tänka kreativt och flexibelt vid schemaläggning
Att vara affärsmässig och att jobba mkt med kpi:er och budget
Lagerhantering och rapportering
Daglig drift och butikens visuella uttryck
Det här är inte en backoffice-roll - du är butikens hjärta, ansiktet utåt och kulturbärare.
Vem du är
Du är en naturlig ledare med ett öga för stil, struktur och människor. Du har några års erfarenhet av ledande roller inom detaljhandel (gärna mode, livsstil eller premiumsegment), och du trivs i ett företag där allt händer snabbt - och där din röst spelar roll.
Vi tror att du:
Är en engagerad ledare som trivs på butiksgolvet
Har en känsla för varumärkesupplevelse och kundrelationer
Har erfarenhet av försäljningsdrivande arbete och teamutveckling
Har en positiv, lösningsorienterad energi och ett öga för detaljer
Är van att arbeta med olika analytiska verktyg och system
Varför Ninepine?
Hos oss får du vara en del av ett varumärke som växer snabbt och tänker nytt inom retail. Du får utrymme att påverka, ta ansvar och utvecklas - både i rollen och inom Ninepine.
Vi erbjuder:
Ett kreativt, stöttande och ambitiöst team
En miljö där kundupplevelsen står i centrum
Möjlighet till fortsatt anställning efter vikariatet
Info om tjänsten:
Anställningsform: (interimsuppdrag)med start januari 2025 till augusti 2027 med goda möjligheter till en fast anställning efter det. Placering: Kungsgatan, Stockholm Tillträde: Januari 2026
I den här rekryteringsprocessen samarbetar Ninepine med Retail Knowledge och ansvarig rekryterare är Stina Bjérnhof stina@retailknowledge.se
Urval, tester och intervjuer sker löpande.
Vill du bli en del av Ninepine?Ansök idag och bli en del av Ninepine där innovation, kvalitet och engagemang står i fokus!
Sista dag att ansöka är 2025-12-24
Stina Bjérnhof stina@retailknowledge.se +46 720796933
